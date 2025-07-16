iPhone稀土不靠中國！蘋果砸5億建立美國供應鏈　MP股價飆漲20%

▲ 蘋果與美國稀土礦商敲定合作協議。（圖／路透）



記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府推動製造業回流，減少依賴中國的政策壓力下，蘋果公司（Apple）與五角大廈支持的美國稀土礦商MP Materials達成價值5億美元的供應協議，確保iPhone等熱門產品關鍵零組件的穩定供應。

綜合CNN等美媒，根據15日公布的協議，蘋果承諾直接向MP Materials採購稀土磁體，強化美國供應鏈體系。同時，兩家公司將在加州合作建立全新回收生產線，將回收的稀土材料重新用於蘋果產品。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）聲明表示，「美國的創新推動蘋果的一切，我們很自豪能加深對美國經濟的投資。稀土材料對製造先進技術至關重要，這項合作將有助於加強美國這些重要材料的供應。」

MP Materials位於德州沃思堡的工廠將專門為蘋果產品建立磁體生產線，預計2027年開始供貨，最終將支援「數億台蘋果設備」的生產需求。受此消息激勵，MP股價週二飆漲近20%至58.22美元，創下歷史新高。

這筆交易是蘋果承諾4年內對美國投資5000億美元計畫的一部分，也反映出科技巨頭應對中國稀土出口限制的策略，而中國目前控制全球92%的稀土加工產能。

《路透》引述分析師指出，相較未來可能面臨關鍵零組件供應中斷的風險，支持美國磁體生產的成本對蘋果而言顯得微不足道。戰略與國際研究中心專家貝斯肯（Gracelin Baskaran）表示，「我們正處於企業高層願意為可靠供應鏈支付高昂溢價的時代，他們不希望供應停頓。」