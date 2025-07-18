蘋果皮該吃嗎？料理職人曝「這類人不用勉強」：但做對1件事才安心

▲部分民眾認為，應該要連蘋果皮也一起食用。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

蘋果是許多人日常攝取水果的首選之一，不僅香甜可口，也常被視為營養豐富的代表性水果。不過，關於「蘋果皮到底該不該吃？」這個看似簡單的問題，卻有不少人各持不同看法。對此，日本料理達人「波普醬」（ぱぷちゃん）透過社群平台分享專業見解，強調蘋果皮並非非吃不可，最重要的是「有沒有洗乾淨」。

「一天一蘋果，醫生遠離我」這句話流傳多年，也讓蘋果成為不少民眾眼中最健康的水果之一。波普醬針對蘋果皮議題在社群平台Instagram實施民調，結果顯示有47%的人選擇會吃皮，53%則不吃，幾乎五五波，顯示「吃或不吃皮」這件事本身並無絕對答案。

針對這項分歧，波普醬表示，蘋果皮中確實富含膳食纖維與多酚等對人體有益的營養素，但這些營養成分也能從其他蔬菜水果中攝取，無須強迫自己非吃不可。他指出，若因為不喜歡皮的口感或外觀就選擇削皮，其實並無不妥，強調「不需要為了營養而委屈自己」。

不過，如果想要連果皮一起吃以攝取更多營養，他也提醒「正確清洗」至關重要。

波普醬指出，雖然市售蘋果的農藥殘留量多半符合安全標準，不致於對人體造成傷害，但這並不代表果皮可以毫無處理就直接食用。除了農藥外，蘋果表面還可能殘留看不見的灰塵、細菌、蠟質或在運送過程中附著的汙染物，這些若未處理乾淨，恐影響健康。

波普醬建議，若要食用果皮，應將蘋果放在流水下，以柔軟海綿輕輕刷洗約 30 秒，尤其是果蒂周圍最易藏汙納垢，建議用指尖仔細清潔，才能吃得更安心。