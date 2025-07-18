史上第一「人體超越音速」！　56歲太空跳傘傳奇命喪滑翔傘事故

▲ 鮑嘉納命喪滑翔傘意外。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利極限運動員鮑嘉納（Felix Baumgartner）在義大利中部一場滑翔傘意外中不幸罹難，享年56歲。他因2012年從平流層跳傘聞名全球，成為以自由落體方式打破音障紀錄的史上第一人，自封為「天空之神」（God of the Skies），最終命喪他最熱愛的極限運動。

綜合《路透》及《紐約郵報》等外媒，鮑嘉納17日在義大利馬凱大區的聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant'Elpidio）進行動力滑翔傘飛行時，突然失控墜落至一間飯店泳池附近，宣告不治身亡。另有一名飯店員工遭滑翔傘殘骸擊中，頸部受傷送醫治療。

事發原因尚不清楚，但聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant'Elpidio）市長奇亞爾佩拉（Massimiliano Ciarpella）透露，「據報他可能在空中突然出現健康問題」，並向這位「極限飛行的勇氣與熱情象徵」逝世表達哀悼，社群媒體上也有大批粉絲湧入留言致哀。

▲▼ 鮑嘉納2012年完成從太空跳傘的創舉。（圖／路透）

悲劇前2小時，鮑嘉納曾透過Instagram限時動態發文寫道，「風太大了」，未料成為人生最後發文。他從10幾歲開始跳傘，生涯創下無數紀錄，包括1999年從馬來西亞雙子星塔1483英尺（約452公尺）高度跳傘，以及2003年成為首位飛越英吉利海峽的跳傘者。

他最驚人的壯舉發生在2012年10月，當時他身穿特製太空裝，從距離地面24英里（約38公里）的氦氣球上一躍而下，以超過時速843英里的極速突破音障，成為史上首位無載具突破音障的人類。這場紅牛（Red Bull）贊助的跳傘秀吸引全球800萬人線上觀看，堪稱極限運動史上最壯觀的表演。