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社會 社會焦點 保障人權

台中男遭機械切斷左大拇指　警鳴笛開道護送「人、指」送醫

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲同事載張男前往醫院途中巧遇員警，請求幫忙開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓工人使用機械不慎切斷手指，同事將他載往醫院途中，遇到正在巡邏的台中市第一警分局員警，請求幫忙開道送醫，警方得知後立即鳴笛全程護送，將10分鐘車程縮短至3分鐘，讓張男在黃金時間內抵達醫院，得到妥適治療。

台中第一警分局指出，大誠分駐所警員方子邦及陳軍宏，2日下午4時許巡經柳川西路三段與中山路口時，遇到1輛貨車求援，稱同事47歲張姓男子，工作時不小心被機械切割左手大拇指，可不可以幫忙開道。

方、陳得知後不敢大意，立即鳴笛開道，在尖峰時段穿越多個交叉路口，以最短路徑協助傷者車輛通行。原本約10分鐘的車程縮短為3分鐘，最終成功將張男安全護送至中國醫藥大學附設醫院急診室，讓醫護人員能在第一時間即時處置，爭取黃金時間。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方成功將張男安全護送至中國醫藥大學附設醫院急診室。（圖／記者白珈陽翻攝）

張男對警方迅速、積極的協助深表感激，若非在短時間內送達醫療院所，後果恐不堪設想，並對於「警方就在身邊」的實際守護也有深刻體悟。

第一警分局長尤啓南呼籲，若遇突發緊急事故，民眾可請求警方協助，警方將於第一時間提供必要援助。人命關天的每一刻，警方都會全力以赴守護市民安全，展現警民一心的力量與溫度！

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