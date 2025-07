潔牙設備「病患口中爆炸」畫面曝！　牙醫嚇壞秒逃走

▲病患正在躺著接受牙齒清潔,沒想到潔牙裝置竟突然在他口中爆炸。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一段牙科診所監視器畫面近日在社群瘋傳,畫面中一名病患正在躺著接受牙齒清潔,沒想到潔牙裝置竟突然在他口中爆炸,瞬間噴出大量白色粉末,讓現場眾人嚇得一度跳開。

綜合REN TV與Krasnodar TV Channel報導,當時病患正在診所內接受AirFlow潔牙機的牙齒噴砂清潔,結果裝置內部疑似因為粉末堵塞,整個設備突然「啪」的一聲炸開,白色粉末四處飛濺,牙醫師與助手慌忙後退。

At a dental clinic in Dagestan, a teeth-whitening device exploded right in a patient’s mouth: and he didn’t even flinch.



The dentist and assistant panicked, but the patient just kept lying there calmly. pic.twitter.com/OdKhoRJvGj