潔牙設備「病患口中爆炸」畫面曝！　牙醫嚇壞秒逃走

▲病患正在躺著接受牙齒清潔，沒想到潔牙裝置竟突然在他口中爆炸。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一段牙科診所監視器畫面近日在社群瘋傳，畫面中一名病患正在躺著接受牙齒清潔，沒想到潔牙裝置竟突然在他口中爆炸，瞬間噴出大量白色粉末，讓現場眾人嚇得一度跳開。

綜合REN TV與Krasnodar TV Channel報導，當時病患正在診所內接受AirFlow潔牙機的牙齒噴砂清潔，結果裝置內部疑似因為粉末堵塞，整個設備突然「啪」的一聲炸開，白色粉末四處飛濺，牙醫師與助手慌忙後退。

At a dental clinic in Dagestan, a teeth-whitening device exploded right in a patient’s mouth: and he didn’t even flinch.



The dentist and assistant panicked, but the patient just kept lying there calmly. pic.twitter.com/OdKhoRJvGj — Russian Market (@runews) July 14, 2025

所幸當時在場的3人都沒有受傷，只有衣服沾滿粉末。據了解，這名牙醫與病患來自達吉斯坦共和國（Dagestan），兩人原本就是朋友，因此患者事後並未投訴或抱怨。

牙醫師接受訪問時證實事件確有其事，並指出，爆炸的原因是助手當時沒有依規定清理卡在設備裡的粉末，導致 AirFlow 機內部壓力異常，才會發生爆裂。他強調，當時現場只是受到驚嚇，沒有任何人因此受傷。

當地媒體也指出，目前沒有任何人就此向執法單位報案。