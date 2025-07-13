五月天聽到了！鐵粉警員執勤遇劫「重傷昏迷」　12秒打氣錄音曝光

▲中山分局員警執勤在路口遭小客車撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市警員蔡汶融12日原訂請假聽樂團「五月天」演唱會，凌晨執勤時卻遭撞成重傷，如今仍在搶救當中，令許多人感到不捨。消息曝光以後，五月天也親自錄音加油，12秒的錄音檔案曝光，讓網友讚爆了。

根據調查，蔡汶融是台北市中山分局中山一派出所的警員，因為熱愛樂團「五月天」，12日向所長請假聽演唱會獲准，怎料他當天凌晨3點多前往處理糾紛案，執勤過程中卻遭到撞飛，導致身受重傷，如今仍在加護病房接受治療當中。

女警謝心瑜為此發文，除了祈禱蔡汶融能夠清醒以外，也希望五月天能看見文章、替蔡汶融加油、打氣，因為「你們的歌一直是他很重要的力量，我們相信，即使現在他聽不見，這份鼓勵也會在心裡留下什麼，慢慢支持他走過這一段」。

▲中山分局員警執勤在路口遭小客車撞飛。（圖／記者邱中岳翻攝）



謝心瑜的貼文在網路上發酵，時隔約半天左右，她又在貼文下方更新，「五月天也聽見了」，同時還附上五月天特地錄製的加油、打氣錄音。

五月天的錄音內容長度約為12秒，內容包含了「汶融你好，我們是五月天，謝謝你一直以來的支持，謝謝你的熱心、你的勇敢、你的溫暖。希望你趕快好起來，讓我們再次相遇」等打氣的話語，令人相當感動。

▲警員衝現場遭多元計程車撞飛昏迷，警員表示，他再忙也都笑臉迎人。（圖／翻攝臉書《中山分局波麗士》）



對此，也有許多粉絲留言打氣，「祝大能醫治，蔡汶融快快好起來。謝心瑜，蔡兄有你這位同事真好」、「直接大飆淚。五月天怎麼這麼好，好暖好暖。波麗士大人趕快好起來吧」、「加油，趕快聽到錄音檔、趕快醒來吧」、「五月天好暖，也祝福汶融脫離險境、早日康復」、「讚，希望他能趕快清醒。」