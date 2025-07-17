　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇格倫沃德「遭雷擊身亡」　享年49歲

▲挪威滑雪傳奇格倫沃德（Audun Groenvold）遭雷擊身亡，享年49歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威滑雪傳奇格倫沃德（Audun Groenvold）遭雷擊身亡，享年49歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

挪威滑雪界傳來噩耗，2010年溫哥華冬奧自由式滑雪銅牌得主奧登‧格倫沃德（Audun Groenvold）驚傳於家族山區小屋度假期間，遭雷擊不幸身亡，享年49歲。消息一出震驚國際滑雪圈，挪威滑雪協會也在16日正式對外證實死訊。

根據CNN與當地媒體報導，格倫沃德近日與家人前往山林小屋度假，途中突遇雷擊受重傷，雖緊急送醫搶救仍於當地時間15日晚間宣告不治。挪威滑雪協會聲明表示，「我們懷著極度悲痛的心情獲悉奧登‧格倫沃德驟然離世的消息。他對滑雪運動的貢獻不可磨滅。」

格倫沃德職業生涯橫跨高山滑雪與自由式滑雪兩大項目。1999年，他在西班牙內華達山脈的高山滑雪世界盃速降賽中奪下季軍，為挪威史上第一位站上該項賽事頒獎台的選手。此後轉戰自由式滑雪，2005年於世錦賽拿下障礙追逐銅牌，2007年贏得世界盃總冠軍，更在2010年冬奧奪下滑雪越野項目銅牌，達到生涯巔峰。

出生於哈馬爾的格倫沃德，生前與妻子育有三名子女，他退役後仍深耕滑雪圈，擔任挪威國家隊教練及轉播賽評，並曾擔任滑雪理事會成員，積極推動滑雪教育與運動普及，他的驟逝讓體育界失去一位多才多藝的典範人物。協會主席迪爾豪格（Tove Moe Dyrhaug）表示，「他對高山與自由式滑雪社群皆有重大意義，這次的離世對我們而言是難以彌補的損失。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張
Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女身分被起底
江祖平燙傷怒控導播！返家痛哭　三立電視回應了
快訊／警戒升級！大雷雨猛砸1地「國家警報響」 9縣市豪大雨特
普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋
王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光　女鄰長1人扛鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

日男斬首老母親！頭顱放房間　衣沾滿鮮血：毫無疑問，是我殺的

女子上網分享眼睛照　被網友警告「立刻就醫」！醫生：救了妳一命

南韓暴雨1小時滅村！堤防潰決「斷水斷電」淪孤島　牛群遭泥流活埋

日超商LAWSON導入炒菜機器人　現做只要2分半「菜色價格曝光」

以色列猛轟大馬士革！　敘利亞總統誓言「隨時準備戰鬥」

愛爾蘭75歲富豪「婚後一天」猝死　1.9億遺產掀爭奪戰

大馬「男男轟趴」百人豪宅狂歡　搜出數百個保險套、HIV藥物

石破茂助選淪「票房毒藥」！百人拒絕出席黨內動員　候選人也神隱

川普18歲孫女身價破6億！　穿紅衣「偽參選」簽重磅代言

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

日男斬首老母親！頭顱放房間　衣沾滿鮮血：毫無疑問，是我殺的

女子上網分享眼睛照　被網友警告「立刻就醫」！醫生：救了妳一命

南韓暴雨1小時滅村！堤防潰決「斷水斷電」淪孤島　牛群遭泥流活埋

日超商LAWSON導入炒菜機器人　現做只要2分半「菜色價格曝光」

以色列猛轟大馬士革！　敘利亞總統誓言「隨時準備戰鬥」

愛爾蘭75歲富豪「婚後一天」猝死　1.9億遺產掀爭奪戰

大馬「男男轟趴」百人豪宅狂歡　搜出數百個保險套、HIV藥物

石破茂助選淪「票房毒藥」！百人拒絕出席黨內動員　候選人也神隱

川普18歲孫女身價破6億！　穿紅衣「偽參選」簽重磅代言

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

GD展覽之亂！工作人員緊急開會　「周邊全改預購」粉絲排隊熱爆

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

Coldplay演唱會意外成「抓姦現場」！不倫男女親熱被拍　身分遭起底

《不良笑花》CP合體！　「潘瑋柏同框楊丞琳」勾回憶殺

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了

曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

台積電懶人包　魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

江祖平怒控《願望》導播「燙傷沒喊卡」返家痛哭　三立電視回應了

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

國際熱門新聞

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

249萬YTR輕生　生前遭網路霸凌

快訊／台灣有機會！川普：150國關稅稅率可能統一10%或15%

沒人願意來上班　三寶媽1人經營漢堡王爆紅

女被強拖上車　遭7男連續性侵11天

最後一通電話！他開車「慘遇暴雨灌頂」溺斃

阿拉斯加7.3強震　撤離逃生畫面曝光

即／電音派對《Tomorrowland》舞台全面燃燒

快訊／阿拉斯加外海爆規模7.3強震！　美當局發海嘯警報

隨手小動作！隱藏版iPhone省電秘訣曝

更多熱門

相關新聞

潔牙設備「病患口中爆炸」」畫面曝

潔牙設備「病患口中爆炸」」畫面曝

俄羅斯一段牙科診所監視器畫面近日在社群瘋傳，畫面中一名病患正在躺著接受牙齒清潔，沒想到潔牙裝置竟突然在他口中爆炸，瞬間噴出大量白色粉末，讓現場眾人嚇得一度跳開。

台電「師父頭」高壓電擊命危！教會彌撒誠心祈禱

台電「師父頭」高壓電擊命危！教會彌撒誠心祈禱

台中男遭機械斷指　警開道護送「人、指」送醫

台中男遭機械斷指　警開道護送「人、指」送醫

鐵粉警員執勤遭撞昏迷！五月天打氣錄音曝光

鐵粉警員執勤遭撞昏迷！五月天打氣錄音曝光

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

蘆洲警遭轎車猛撞　噴飛重摔送醫

關鍵字：

滑雪挪威格倫沃德雷擊意外

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面