曾奪冬奧銅牌！挪威滑雪傳奇「遭雷擊身亡」　享年49歲

▲挪威滑雪傳奇格倫沃德（Audun Groenvold）遭雷擊身亡，享年49歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

挪威滑雪界傳來噩耗，2010年溫哥華冬奧自由式滑雪銅牌得主奧登‧格倫沃德（Audun Groenvold）驚傳於家族山區小屋度假期間，遭雷擊不幸身亡，享年49歲。消息一出震驚國際滑雪圈，挪威滑雪協會也在16日正式對外證實死訊。

根據CNN與當地媒體報導，格倫沃德近日與家人前往山林小屋度假，途中突遇雷擊受重傷，雖緊急送醫搶救仍於當地時間15日晚間宣告不治。挪威滑雪協會聲明表示，「我們懷著極度悲痛的心情獲悉奧登‧格倫沃德驟然離世的消息。他對滑雪運動的貢獻不可磨滅。」

格倫沃德職業生涯橫跨高山滑雪與自由式滑雪兩大項目。1999年，他在西班牙內華達山脈的高山滑雪世界盃速降賽中奪下季軍，為挪威史上第一位站上該項賽事頒獎台的選手。此後轉戰自由式滑雪，2005年於世錦賽拿下障礙追逐銅牌，2007年贏得世界盃總冠軍，更在2010年冬奧奪下滑雪越野項目銅牌，達到生涯巔峰。

出生於哈馬爾的格倫沃德，生前與妻子育有三名子女，他退役後仍深耕滑雪圈，擔任挪威國家隊教練及轉播賽評，並曾擔任滑雪理事會成員，積極推動滑雪教育與運動普及，他的驟逝讓體育界失去一位多才多藝的典範人物。協會主席迪爾豪格（Tove Moe Dyrhaug）表示，「他對高山與自由式滑雪社群皆有重大意義，這次的離世對我們而言是難以彌補的損失。」