彭博：川普力求會晤習近平達協議　美中關稅大限可能再延3月

▲彭博指出，川普力求與習近平會談，要和中國達成貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博報導，美國總統川普上任至今6個月，他緩和與中國對抗的語氣，力求與中國國家主席習近平舉行會談，要和世界第二大經濟體中國達成貿易協議。美方官員正準備把90天關稅休戰期，也就是8月12日的關稅大限再延長3個月。

知情人士透露，川普在內部會議之中往往是最不鷹派的聲音，如今他正專注於達成類似第一任期的採購協議，而非解決貿易失衡根本問題。川普軟化先前強硬的競選承諾，不再聚焦美國對中國的巨額貿易逆差等問題，這與他威脅對其他貿易夥伴徵收高額關稅形成鮮明對比。

川普16日表示，美國將以「非常友好的方式」對抗中國；美國官員透露，川普個人其實一直很喜歡習近平。國務卿盧比歐上周稱川習會很可能舉行，並稱與中國外長王毅的會談非常有建設性且積極。

在此之際，知情人士也說，部分官員正聚焦讓中國同意購買一定數量的美國商品與服務。這或許可緩解川普對於貿易逆差的擔憂，但長遠來看，對於縮小不斷擴大的貿易逆差作用並不大。

川普反覆無常的做法以及背離承諾的強硬政策，使得政府內部決策者與外部幕僚感到擔憂。川普允許輝達（Nvidia）出售給中國市場的H20晶片，推翻政府不把最關鍵美國技術落入北京的做法。

儘管美國仍需要批准這類出口，部分官員私下反對發放許可證，認定這只會助長中國科技領軍企業的氣焰。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人則認為，允許輝達與華為競爭對於贏得和中國的這場人工智慧（AI）競賽至關重要，據信此觀點得到川普政府內部支持。

川普對中國的溫和態度正導致幕僚團隊內部出現分歧，部分鷹派顧問擔心晶片管制進一步鬆綁已不可避免，也有人認為，允許銷售H20晶片與出口尖端硬體相去甚遠。

如今在歐亞的美國盟友企業正密切關注局勢，知情人士透露，這些地方的政府與產業官員已經收到訊息，也就是華府策略可能改變。北京則是自認占上風，知情人士指出，中方官員在倫敦談判時對自身優勢地位「沾沾自喜」，令美方感到意外。