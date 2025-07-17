川普關稅發威！日本6月「對美汽車出口」慘跌26.7%　業者削價賠賣

▲日本汽車製造商與零組件生產商，同樣也因川普關稅政策而受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本財務省今（17）日公布6月份貿易統計數據，其中對美出口額為1兆7071億日圓，較去年同期減少11.4%，且連續3個月下滑，主因為汽車出口額大減26.7%。美國川普政府對日本進口汽車加徵關稅後，日本車廠以降價與出口平價車應對，導致車輛出口單價下滑，反映出美方政策已對日本出口造成明顯衝擊。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本財務省17日公布今年6月份貿易統計數據，日本整體出口總額為9兆1626億日圓，較去年同期減少0.5%。其中，日本對美出口總額為1兆7071億日圓，年減幅達11.4%，並連續3個月呈現負成長。作為出口主力項目的汽車，其出口額更年減26.7%，是造成出口下滑的主因。

值得注意的是，雖然6月日本出口至美國的汽車數量呈現增長趨勢，但平均單價僅為339萬日圓，較去年同月下跌近3成。報導分析，這與川普政府加徵汽車關稅政策有關，導致日本車廠為降低成本衝擊，調降售價或改以價格較低的車款出口至美國，以緩解貿易摩擦帶來的營收壓力。

在進口方面，日本6月份總進口額達9兆95億日圓，較去年同期略增0.2%。由於出口略減、進口略增，使得當月貿易收支出現1531億日圓的順差，為近3個月來首度出現貿易黑字。

除了單月統計，日本財務省亦公布2025年上半年的貿易概況。今年1至6月期間，日本累計貿易收支為2兆2158億日圓的赤字，儘管與過往相比稍有改善，但已連續8個半年期出現貿易逆差，反映出國際經貿壓力持續影響日本出口表現。

綜觀6月及上半年貿易數據，日本對美出口的持續下滑與汽車出口疲軟密切相關，顯示美國川普政府的關稅政策對日方出口動能構成實質壓力，未來仍須觀察兩國貿易關係與產業對策如何演變。