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大叔靠ChatGPT甩肉11kg身材變化超驚人　瘦身10準則曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國男網紅柯迪克隆（Cody Crone）過去曾相當擅長運動，但因為發生車禍加上體重逐漸增加，身形走樣，便決定在56歲生日當天下定決心減肥。他靠著ChatGPT在短短46天甩掉11公斤，大肚子明顯消失，順利恢復體態。

柯迪克隆並未尋找健身教練協助，而是接受ChatGPT給予的個人化營養飲食健身計畫，包括選擇原型食物、適當睡眠時間、補充水分與營養品以及規律生活，並打造居家健身房，使用壺鈴、單槓、彈力帶等訓練器材，成功從209磅降至183.8磅（從94.8公斤降至83.4公斤），成功甩掉約11.4公斤。

在減肥期間，柯迪克隆並未服用藥物，完全依靠天然食物、水、運動以及睡眠，不僅身體變得更強壯，關節疼痛等狀況減少，思緒清晰，也重拾自信。

以下是柯迪克隆的瘦身計畫
1.每日2餐，禁食時間較長，下午5點之後不再進食。
2.只攝取原型食物，早餐吃4顆蛋、半磅草飼瘦絞牛肉、1/3杯條狀燕麥片、優質鹽、綠色蔬菜補充品，晚餐吃1/3杯泰國香米、8盎司草飼瘦肉（例如紐約牛排）、高品質橄欖油或半顆酪梨，完全不吃加工食品、種子油、糖與乳製品。
3.每日補充營養品（運動前後）：肌酸、β-丙胺酸、乳清蛋白、膠原蛋白、鎂等。
4.每日凌晨4時30分起床，清晨6時在車庫健身房鍛鍊，每次60至90分鐘，每周6天。
5.睡前一小時不使用螢幕，使用全遮光窗簾，不使用合成纖維床單，嚴格遵守睡眠衛生習慣。
6.睡前食用當地生蜂蜜，促進睡眠品質。
7.每天喝約4公升水，下午5到6時之間停止飲水。
8.每天睡眠時間7至8小時，睡眠環境完全無光無噪音，睡前不使用電子產品。
9.每天早上接受陽光照射約15至20分鐘，促進健康。
10.每天在日誌記錄空腹狀態的體重，供AI根據需要調整計劃。

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