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行李遺失怎麼辦？專家傳授「關鍵5步驟」：比想像中簡單

行李遺失怎麼辦？專家傳授「關鍵5步驟」：比想像中簡單

▲當行李確定遺失後，首要任務就是前往所搭乘航空公司的行李服務櫃檯辦理申報手續。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

機場輸送帶上等不到自己的行李，無疑是許多旅客都曾經歷的噩夢。根據比價網站「Confused.com」公布的數據，2023年8月至2024年8月期間，英國各大機場累計通報遺失的行李件數竟超過62000件。對此，國際交通比價預訂平台「Hoppa」的專業團隊也特別為旅客整理出詳盡的應對指南。

據《每日郵報》的報導，Hoppa執行總裁哈靈頓（Chris Harrington）表示：「行李遺失這件事本身就夠令人焦慮了，若真的不知所措，只會讓問題雪上加霜。事實上，反映速度與資訊掌握度，將直接決定你找回行李的機率。整套流程其實比想像中簡單，但必須嚴格遵循幾個重要步驟。」

首先，當行李確定遺失後，首要任務就是前往所搭乘航空公司的行李服務櫃檯辦理申報手續。這些服務櫃檯通常就設在行李提領區附近，務必把握黃金時間。

Hoppa專家團隊強調行動越迅速，找回行李的成功率就越高。申報時請務必提供盡可能詳盡的行李特徵描述，包括品牌、顏色、尺寸、材質（硬殼／軟殼），以及任何具有辨識度的特徵（如特殊掛牌、貼紙或磨損痕跡）。若存有行李照片，還可直接出示給地勤人員，大幅提升尋找效率。

Hoppa也提醒旅客，申報時務必索取「行李事故報告書」（Property Irregularity Report，PIR）的專案編號。這個獨特的PIR編號就像是行李失蹤案的案件號碼，後續無論是查詢進度、保險理賠，甚至是啟動賠償程序，都必須提供這個關鍵編號。

針對必須在外地停留的旅客，Hoppa建議主動詢問航空公司是否會承擔生活必需品的費用（通常包含換洗衣物與盥洗用品）。即使航空公司未主動提供補償，也請保存所有採購的收據正本，這些都可能是後續申請補償的重要憑證。

多數旅遊保險條款規定，行李延誤超過12至24小時即可啟動理賠程序。Hoppa建議旅客應立即聯繫投保單位，確認所需文件與申請時效。若不幸歷經3週仍未尋獲行李，根據國際航空運輸規範，此時行李將被正式歸類為「遺失狀態」，旅客必須立即啟動正式賠償程序。需特別注意的是，各航空公司對索賠申請設有嚴格期限（通常介於7至21天），逾期將喪失求償權利。

依據《蒙特利爾公約》（Montreal Convention）規定，航空公司對遺失、損壞或延誤的行李負有賠償責任，最高賠償金額可高達1300英鎊（約合新台幣5.1萬元）。Hoppa補充，成功索賠的關鍵在於證據完整性，除了PIR報告，若能提供行李內容清單、購物憑證甚至打包時的錄影紀錄，都將大幅提升理賠成功率。

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