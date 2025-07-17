影／葉元之街頭宣講反罷免！　遭婦人比倒讚、吐口水

記者崔至雲／新北報導

7月26日是24名國民黨立委罷免投票日，近日遭罷免提案的委員都在街上掃街宣講反罷免。國民黨立委葉元之今（17日）在街頭宣講時，遭一名婦人嗆聲，該名婦人不僅伸出雙手對葉元之比倒讚，更直接朝葉元之臉上吐了一臉的口水，甚至最後還動手推鏡頭及揮打葉元之手肘，場面尷尬。

▲葉元之掃街遭路人吐口水。（圖／葉元之辦公室提供）



今早葉元之與團隊在街頭宣講反罷免的時候，一名騎著機車的婦人突然停在他面前，對著葉元之高舉雙手，比出倒讚的手勢，嘴巴不停的喊著「同意罷免」，並說是羅致政要她不要理葉元之，因婦人聲音很大，葉元之宣講被迫停下來。葉元之靠了過去後問「為什麼是羅致政叫你不要理我？」該名婦人突然就朝葉元之的臉上吐口水。

葉元之事後表示，他也不怪她，因為最大的主因也是因為台灣賴清德、民進黨這些政客洗腦國人， 2024年大選完後，民進黨就一直不斷搞罷免、仇恨、對立，一直造謠、誤導社會大眾、撕裂台灣，這是有史以來最對立的時候，大家無法理性對話。

葉元之提到，他與婦人對話的時候，有特別問婦人，為什麼要罷免他，但是對方說不出來，僅說葉都沒有服務，但葉馬上舉例他在附近2里所做的服務，包含電纜地下化、國有地荒廢改變停車場。

葉元之強調，他站在哪裡都可以舉出周邊的服務，但是現在罷免就是亂講話，到底是誰在洗腦、造謠、抹黑，就是賴清德以及民進黨，這些人為了自己的權位，完完全全的撕裂台灣。