遭反罷支持者嗆「去南部救災」　罷團笑回：我在救國、救災靠你了

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數階段，罷免與反罷免支持者衝突頻傳。罷團「文山退葆」近日發布一段影片，內容是遭遇反罷免支持者謾罵「應該去南部救災、王X蛋還敢拿國旗出來」等語，罷團志工則表示「自己在救國阿，如果阿伯要去救災的話，就靠你啦」。影片一出引起熱議，有網友為罷團抱屈「救災是有網軍剪影片在攻擊大罷免」，但媒體人謝寒冰則批評，「災都救不了，跟我說能救國？原來是務實的救國工作者啊」。

罷團「文山退葆」於社群平台發布一段影片，內容是罷團在街口宣傳，遭遇反罷免支持者謾罵「王X蛋還敢拿國旗出來」，甚至手比倒讚闖越馬路要接近罷團，最後遭到警方喝止「這裡是馬路」才停止。

▼罷團與反罷免支持者起衝突。（圖／翻攝Threads／文山退葆，下同）

罷團志工也笑著表示，該反罷免支持者覺得她應該要去南部救災，自己在救災阿、自己在救國阿，如果阿伯要去救災的話，就靠你啦！

片尾罷團則喊話，「為了守護民主自由的台灣，我們堅持到現在，7月26讓我們為自己、家人、以及下一代按下反共護台的同意罷免」！

影片一出引起熱議，網友紛紛為罷團抱屈「藍白真的有中央廚房叫志工去台南救災這幾天一直出現」、「救災是有網軍剪影片在攻擊大罷免」、「通常都是自己做不到救災所以才會一直掛在嘴上」。

但媒體人謝寒冰也質疑，罷團稱「我是在救國，要救災就靠你自己啦」，災都救不了，跟我說能救國？原來是務實的救國工作者啊。