大罷免投票倒數！民進黨搶下724凱道路權　罷團19日回青島東造勢

▲罷團「護國大遶境」誓師記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免倒數階段，各方陣營都開始積極造勢，由「反共護國志工聯盟」所主辦的「護國大遶境」活動，也將於7月19日重返青島東路，並舉辦造勢晚會，表演卡司包含董事長樂團、大支、楊大正、裝咖人、拍謝少年等。另外，除罷團19日晚會造勢外，民進黨也拿下24日凱道路權，將與罷團合辦「罷前之夜」，26日投票日當天也會有開票活動。

「護國大遶境」活動從7月4日於花蓮出發後，中間受到丹娜絲颱風影響，行程中斷數日。隨後於上週五台中重新出發後，行經苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，預計將在本週六抵達終點青島東路、濟南路晚會現場。

主辦單位昨召開記者會，宣布7月19日舉辦「護國大遶境-護國保台晚會」，為了重現去年青鳥行動的盛況，這次晚會將採雙舞台形式，預計在濟南路與青島東路各架設舞台，希望號召所有參與這次護國大遶境的「保台香燈腳」，以及過去參與青鳥行動的「追星人」帶著大家的手燈，一同來參與這場晚會。

另外，719當天晚會的表演卡司，包括董事長樂團、大支、楊大正，首次合體登台演唱，此外也邀請新世代樂團歌手裝咖人、拍謝少年。

主辦單位表示，之所以選在青島東路與濟南路舉辦晚會，目的就是要重現一年前所有公民們聚集在這裡，控訴藍白在野黨所主導的國會擴權法案，不僅侵害台灣的憲政體制，更破壞民主程序，導致後續一連串的荒唐做為，因而引發了這次的「大罷免」行動。