亂丟菸蒂、垃圾最重罰6千　台東縣府：檢舉有獎勵金

▲亂丟菸蒂、垃圾最重罰6000元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

維護整潔健康的生活環境並非易事，有賴全民發揮公德心與行動力。台東縣政府提醒，外出活動時請勿隨意丟棄菸蒂、檳榔渣、垃圾等，這些廢棄物不僅破壞市容，若落入排水溝，還可能造成阻塞、積水發臭與孳生蚊蟲，或隨著水流到河川、海洋，危害生態及生物。另外，根據《廢棄物清理法》，隨意棄置廢棄物可罰款1,200元至6,000元，台東縣環境保護局鼓勵民眾提出檢舉，獎勵金為罰款金額的30%；依受理檢舉裁罰案件，113年計24件，114年至6月計13件，各罰款1200元，獎勵金計核發23,220元。

台東縣環保局指出，為保護環境，將持續加強取締亂丟菸蒂、檳榔渣、垃圾等污染環境行為，同時鼓勵民眾拍攝其行為協助蒐證與檢舉，若查證違規屬實及裁罰者，檢舉人還可在違規行為人繳清罰款時，獲得罰款金額30%的獎勵金；檢舉需提供污染行為連續動作影片，避免於私人管理或營業領域拍攝，且影片應有日期時間、車牌清晰可辨，並填妥檢舉與獎勵金申請等表單。詳細檢舉獎勵規範，請至環保局官網 (https://ttepb.taitung.gov.tw/ )選按【環境稽查-表單下載】查詢。

環保局呼籲大家發揮守護臺東環境的力量，發現亂丟菸蒂、檳榔渣及垃圾等污染行為者，歡迎報案及提供行為相關事證影片，透過24小時受理的免費陳情專線0800-066666、電話(089)221999報案，或透過陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」等方式報案。