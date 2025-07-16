台東縣農民節大會表彰125位優秀農友

▲台東縣政府與台東縣農會合辦，農民節優秀農民表彰大會暨農業推廣成果展。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣各界為鼓舞農業經營者的辛勞，並感謝農民的辛勤付出，由台東縣政府與台東縣農會16日於東遊季農民活動中心合辦一年一度農民節優秀農民表彰大會暨農業推廣成果展，表彰125名模範農民。代表饒縣長參與大會的王志輝副縣長表示，感謝縣內各個農產業領域的先進們用心與付出。

今日表彰大會由台東縣農會楊招信理事長主持，副縣長王志輝、議長吳秀華、議員翁麗吟、楊秋珍、張國洲、立委黃建賓、延平鄉長余光雄、農糧署東區分署長林美華、台東區農改場長陳信言、縣府農業處長許家豪等貴賓與會，除了表揚活動，現場也有農事、四健、家政及青農成果展示，還有農特產品、伴手禮展售，並邀請家政班媽媽舞蹈表演，及田媽媽準備可口的風味餐。

會中由王志輝副縣長等貴賓頒贈匾額祝賀甫獲得第34屆全台模範農民獎的梁正賢，讚許其卓越的農業成就與友善環境的永續理念，以及對池上米品牌的貢獻；此外，這次表揚還有全國稻米達人冠軍及全國模範農民獎項、國家食農教育貢獻獎由池上鄉農會獲得團體組(特優)、第一屆幸福農村金推獎由池上鄉農會、台東地區農會、台東縣農會獲獎，成果豐碩，其他獎項包含優秀糧食生產人員、共同運銷農戶、農業推廣有功人員等，共計125位優秀農民及農業從業人員。

王副縣長除了代表饒慶鈴縣長向所有獲獎農民表達祝賀，也表示，在這個特別的日子裡，誠摯呼籲社會大眾一同支持台東農民，選購台東優質農產品，鼓勵有機友善農業發展，讓農民的辛勤耕耘獲得應有的回報。縣府將持續提供完善的農業政策，積極拓展農產行銷通路，提供農民更好的生產環境與保障，讓農業成為一個永續發展的產業。

台東縣農會楊招信理事長亦特別感謝縣府與各農政單位的協助與指導，讓農民一年的收成穩定提升，他指出，縣府不僅積極行銷台東的農產品，亦同步推動觀光，這一切成果都來自基層農民與勞工辛勤耕耘與努力，是支撐台東經濟發展的重要力量。