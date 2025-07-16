台東「一遊未盡」活動落幕　幸運女抽中頭奬豪華油電車

▲台東市的李小姐(左)幸運抽中TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為期三個月的「2025台東一遊未盡」活動圓滿落幕，台東縣政府於16日在縣府大廳前廣場盛大舉行特別獎頒獎典禮，由台東市的李小姐幸運抽中TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電車，縣長饒慶鈴親自出席頒贈獎此項大獎，感謝所有參與者對台東觀光的熱情支持，並強調此次活動成功活絡國內旅遊市場，短短三個月即吸引近1.5萬名旅客、創造近8千萬元的觀光消費，充分展現台東深度旅遊的實力與潛力。

饒慶鈴表示，此次「台東一遊未盡」活動是縣府為了活絡國內旅遊市場，特別設計的創新活動。希望藉由互動式的設計，將旅遊、住宿、在地體驗緊密結合，讓更多人看見台東的獨特魅力，同時也為在地產業注入活水。活動期間從4月1日至6月30日，在每週五進行抽獎，除了今日揭曉的油電車大獎，也陸續抽出iPhone 16、2025台灣國際熱氣球嘉年華自由飛票券、雙人房住宿券等多樣好禮，讓許多幸運兒滿載而歸。

今日的頒獎典禮現場氣氛熱烈，由饒縣長將油電車鑰匙交給幸運得主李小姐。李小姐提到自己有關注「台東一遊未盡」活動，再透過響樂池上民宿業者的提醒下完成活動登錄，得知自己中獎後，直呼「太驚喜、太幸福」，表示這趟旅程不但充實，也成為人生中最難忘的回憶。

此外，縣府推出第二波「酷照片上傳」活動，即日起至8月31日止，旅客只要手持「2025台東一遊未盡」字卡，與台東任一景點合影上傳至活動官網，就有機會獲得AirPods、永續帆布袋等精美好禮，每人不設限上傳照片次數，活動結果將於9月5日公布。