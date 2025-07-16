台東縣導入稻草蓆覆蓋工法　營建工程兼顧防塵與永續

▲台東縣導入稻草蓆覆蓋工法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為降低營建工程期間裸露地表所產生的揚塵污染，台東縣環境保護局積極推動使用稻草蓆作為友善防塵工法，實踐空氣品質管理與永續發展目標。環保局指出，相較於傳統防塵布（網）、粗級配或粒料鋪設方式，稻草蓆不僅具備優異的覆蓋效果，可有效抑制粉塵逸散、提升空氣品質，更具備成本低、長效、就地處理與可自然分解等優勢，為施工單位提供兼具經濟效益與環境友善的最佳選擇。

台東縣環保局則指出，為提升稻草蓆防制措施推動成效，環保局特別訂定「台東縣公共工程舖設稻草蓆績優評鑑獎勵要點」，透過制度化獎勵機制，鼓勵轄內工程單位主動採行稻草蓆鋪設，實現工程污染防制與資源循環的雙重目標，這不僅強化施工期間的空氣品質管理，也推動循環經濟與地方永續共榮。

環保局進一步說明，依據統計去(113)年度公共工程配合執行稻草蓆舖設改善裸露地完成4處，面積共達45,974平方公尺，減少約91公噸的農業廢棄物，今年截至6月底，已有2處完成舖設，面積為12,708平方公尺，期盼目標今年可達5處，總面積超過50,000平方公尺。

據今年已運用稻草蓆舖設裸露地的工程單位表示，稻草蓆不僅具備防塵功能，外觀自然美觀，材料來源穩定，更解決了一般使用黑色塑膠網布，塑膠隨時間脆化飄散不易清理的問題；稻草蓆施工時是以棉線編織稻稈，再使用ㄇ字釘固定於地表，稻草自然分解為養分，屆時鄰近竣工時播種草籽，可促進草類生長，既不用憂心後續清理，又兼具美觀與生態效益。