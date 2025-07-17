快訊／台灣有機會！川普：150國關稅稅率可能統一10%或15%

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普16日表示，他即將對全球超過150個國家發出關稅通知函，內容將告知各國其商品輸美時將適用的稅率，可能為10％或15％。川普強調，這些國家將被視為一個群組，統一適用相同稅率；他表示，美方即將宣布幾項「不錯的協議」，其中可能包括與印度的協議。台灣也有機會談定協議，我方指出，目標是爭取比日、韓更低的關稅。

川普當天稍早在白宮對媒體表示，「我們將直接寄給他們一份付款通知（a notice of payment），說明關稅稅率會是多少。」他補充道，這些國家大多不是主要經濟體，且與美國的貿易總額不大，因此會採用一體適用的方式處理。他強調，「這群國家不是中國、日本那樣的大國。」

稍晚接受《Real America’s Voice》節目專訪時，川普進一步說明，目前尚未確定關稅稅率，「可能是10％或15％」。他並透露，美方團隊已非常接近與印度達成協議，與歐洲也可能有談成的機會，但對加拿大則表示「現在談還太早」。

對於歐洲的貿易前景，川普語帶輕描淡寫地表示，「我們可能會與歐洲達成協議，不過，說實話，我對此並不在意。」他暗示，先前寄出的關稅通知函，本身就能視為一種協議形式。

彭博報導，川普與其顧問團隊原本希望與多國進行實質貿易談判，但川普本人近來似乎更偏好以關稅函作為替代協議的方式，顯示他對耗時的反覆談判興趣不高。

近幾周以來，川普已陸續寄出多封關稅函，要求尚未與美方完成談判的貿易夥伴，須在8月1日前達成新協議，否則將依函中所列稅率課徵關稅。