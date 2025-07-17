快訊／阿拉斯加外海爆規模7.3強震！　美當局發海嘯警報

▲阿拉斯加外海地震。（圖／翻攝USGS）



記者張靖榕／綜合報導

阿拉斯加阿留申群島南方近海今（17日）清晨發生規模7.3強震，美國國家氣象局對阿拉斯加南部與西南沿岸發布海嘯警報，涵蓋從阿拉斯加半島至肯尼迪入口（Kennedy Entrance）與烏尼馬克海峽（Unimak Pass）。桑德角（Sand Point）、冷灣（Cold Bay）、科迪亞克（Kodiak）等城市列入警戒區，當局呼籲居民撤往高地或建築高樓層避難。

地震發生於當地時間16日中午12時37分（台灣時間17日清晨），震央位於桑德角東南約87公里處淺海區，震源深度20.1公里。該區處於太平洋與北美板塊交界，自1900年以來多次發生超過規模8的強震。

美國國家海嘯預警中心表示，雖不預期引發大規模海嘯，但冷灣至科迪亞克、桑德角一帶仍具局部威脅，海嘯波及範圍最遠可能達荷馬（Homer）西南40英里。

警報於當天下午1時50分降級為警戒，荷馬市長表示當地已收到海岸防衛隊發出的「安全解除」通知。安克拉治市緊急事務辦公室也指稱，目前無立即危險。

美國地質調查所提醒，未來一周內發生規模5以上餘震的機率超過90％，呼籲民眾保持警覺。