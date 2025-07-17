台灣有機會！川普爆「將宣布一些不錯協議」：其餘150國徵同樣關稅

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日陸續公布對20多個貿易夥伴課徵的新關稅稅率，台灣並未包含其中。川普今日表示，美方即將宣布幾項「不錯的協議」，其中可能包括與印度的協議；他同時指出，對於全球150多個尚未與美國進行談判的國家，美方將直接寄出關稅函，告知將適用的關稅稅率。

川普於4月初在「解放日」宣布對多國實施對等關稅政策，稅率從11%至50%不等，並給予90天的暫緩期，以利各國與美方展開談判。他於上週簽署行政命令，將暫緩期限延至8月1日，並已陸續向多國領導人寄出關稅信函，通知屆時將適用的新稅率。

目前川普政府已宣布與英國、越南及印尼達成協議，與中國亦建立一項貿易架構。根據美國《政客》（Politico）網站報導，台灣、瑞士與印度尚未收到川普發出的關稅函，顯示三方可能已接近達成協議，預期未來幾周內將對外宣布。

川普今日於白宮接待來訪的巴林王儲兼總理薩爾曼（Salman bin Hamad al-Khalifa）時表示，雙方將針對貿易等議題進行討論。他補充，美方近期已與印尼完成協議，且另一項協議即將到來，「可能是和印度」。川普強調，「我們將宣布一些不錯的協議」。

然而，川普也再度表示，「每寄出一封關稅函，就是一項協議」，他認為最有效率的方式就是直接通知對方即將面臨的關稅，稅率可能為30%、35%、25%、20%，甚至如巴西，將面臨高達50%的稅率。

他指出，對於全球超過150個未與美國談判的國家，美方將統一以關稅信函形式通知適用稅率。這些國家規模較小，與美國貿易往來不大，因此將適用相同稅率。

川普補充，這些國家不同於中國、日本等主要經濟體，美方正與中、日展開協議談判；但針對日本，他認為美國最終可能還是會以寄發關稅函的方式處理。

目前為止，川普已分四波向包括日本、韓國、菲律賓、加拿大、巴西在內的24個國家與歐盟寄出關稅通知函。其中日本與韓國都將面臨25%的進口關稅。至於印尼，美方上週原訂徵收32%關稅，但川普昨日宣布已與印尼達成協議，稅率下調至19%。

對於台美間的關稅談判進度，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣16日表示，台灣方面的談判目標，是爭取到不高於日本、韓國等主要競爭對手所面臨的關稅稅率。