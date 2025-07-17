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路透民調：川普移民政策認可度跌至41％　創第二任期新低

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

根據《路透社》與易普索（Ipsos）16日公布的最新民調，美國總統川普在移民議題上的民意支持率近日跌至41％，創下他重返白宮以來的新低紀錄，反映出民眾對其強硬執法手段普遍感到反感。

這項為期兩天的美國全國線上調查顯示，川普整體施政滿意度為41％，與6月21日至23日的調查結果持平，亦為他第二任期以來的最低點。川普在6月時的移民議題支持率為43％，最新調查則下降2個百分點。本次民調共調查1027名美國成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

川普日前下令全國展開非法移民大規模逮捕行動，並宣示將遣返數百萬名無合法居留身分者，其中包含對農場等過往較少執行取締的地點進行突襲。這些行動常由蒙面執法人員主導，已引發數十起訴訟。

根據調查，僅有28％受訪者認同「在工作場所逮捕移民對國家有益」的說法，54％明確表示反對。在政黨分布方面，共和黨支持者意見分歧，56％贊成職場突襲，24％反對，另有20％表示不確定；民主黨支持者則壓倒性反對此政策。

加州一處農場近期遭突襲搜捕，導致1名工人死亡，數百人遭逮捕，此事件也進一步加劇輿論批評。

對於是否支持「像軍事行動般執行移民逮捕」的做法，共和黨內意見亦不一致，60％表示贊同，25％反對。整體來看，僅三分之一的美國人支持這種方式，而在民主黨支持者中支持者僅占10％。

在是否應由蒙面官員執行突襲方面，政黨立場分歧明顯，70％共和黨人認為應該蒙面，但同樣比例的民主黨人認為不應如此。

移民政策曾是川普施政表現最被看好的項目之一，在過往《路透社》與易普索針對外交、稅收等多項議題的調查中，移民是唯一曾使川普支持率達到50％的領域，尤其在2月與3月達到高峰。但近月以來支持率下滑，在本次調查中有51％受訪者表示不支持川普的移民政策，較支持者多出10個百分點。

此外，美國國會本月通過預算法案，撥款擴增移民收容規模，將容納人數上限提高至10萬人，遠高於6月底時58,000人的歷史紀錄。

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