賴清德勘災要災民自己處理　朱立倫：應該帶「心」而不是帶嘴

▲國民黨主席朱立倫中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，總統賴清德日前勘災時的言論卻引發爭議，南下赴台南七股視察時有災民表達，「不敢爬屋頂蓋帆布」，賴清德則回應，「自己爬」；面對災民抱怨手機沒有訊號時，賴清德說，「民進黨立委郭國文可以」。國民黨主席朱立倫今（16日）於國民黨中常會上指出，勘災應該是要帶「心」，而不是帶張嘴巴去，賴清德勘災應該要將心比心，結果他卻選擇去災區跟災民辯論、開講，非常令人遺憾。

賴清德總統下鄉勘災不少言行惹議，災民反應是否能借助國軍力量協助災區老人處理家內狀況，賴卻要災民自己發揮社區能力，還扯國軍不能進民宅；賴一邊推廣林俊憲牌、郭國文牌帆布，災民反應無法自己上屋頂，賴要災民自己上去；還有災民反應收不到訊號，無法對外聯繫，賴清德則拿郭國文手機回應，「可是郭國文有！」

朱立倫表示，南部受到風災重創大家都很難過，作為首長要去勘災，應該要帶「心」去，而不是「帶張嘴巴」去，要用心對待災民，要有同理心，跟災民將心比心，賴清德卻選擇去災區跟災民辯論、開講，無法用心看待居民面臨沒屋頂、手機沒訊號、沒水電還有許多生活面臨到的困難，非常遺憾。

另，朱立倫也呼籲民眾726要出來投下不同意罷免，民進黨的奧步已經一一出現，包括造假新聞、假事件、假賭盤等錯誤訊息來魚目混珠，增加被罷立委的負擔，這是民主守護戰，呼籲支持者都該出面投票反惡罷。