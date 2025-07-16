王世堅盼在野黨別再擋台電撥補　「若虧損由民間吸收會遠超千億」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，造成嘉義縣逾26萬戶停電，台電人員不分晝夜全力搶修，也讓台電預算議題再次引發討論。對此，綠委王世堅今（16日）受訪時表示，臺電確實辛苦付出，所以也希望在野朋友們不要再阻擾這筆撥補臺電的預算，還有那麼多需要維修的電網、電纜地下化，這些都需要龐大經費，且先前國際能源波動，讓台電還在嚴重虧損，若千億撥補不是由政府吸收，而是交給民間，一般辛苦工作生活的人民，就要負擔電費的漲價，呈現出來的結果會超過2、3千億。

傳出嘉義36歲李姓員工奉命搶修電網近10天，15日於義竹鄉搶修時遭電擊，當場失去呼吸心跳，目前得用葉克膜維持生命。對此，王世堅表示，臺電這次參與的全體工作人員，再次展現了臺電確實對國家的貢獻與付出，他們是百分之百的臺灣精神，為了搶救復電，可以說每一位都是身先士卒、奮不顧身。發生這樣不幸的事情，全國民眾大家都關注，都集氣來為他們祈禱。

對於台電預算，王世堅指出，這次讓我們看到，臺電確實辛苦付出，所以也希望在野朋友們不要再阻擾這筆撥補臺電的預算。很重要的一點，還有那麼多需要維修的電網，本來就需要大量的費用，更何況台電長期在做的就是電纜地下化，這些需要非常龐大的經費，再加上先前國際能源價格的波動，臺電現在還處於嚴重虧損中。

王世堅喊話，在野的朋友們不應該再阻擾對臺電的撥補，尤其1千億元的撥補，如果虧損不是由政府吸收，而是交給民間吸收的話，民間各行各業，尤其一般辛苦工作生活的人民，就要負擔電費的漲價，呈現出來的結果就不會是一千億，而是超過2、3千億，因為物價會隨之波動，由民間吸收會遠超這個金額。

王世堅指出，這也是為什麼任何一黨在執政，都必須要維持物價平穩，前提要維持電價的平穩，在野黨過去執政，甚至未來如果哪一天執政，也是會做這樣的考量。所以，對台電撥補1千億預算的這個部分，希望在野黨朋友不要再做政治操作反對，這是不好的。

