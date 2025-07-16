罷團志工親曝為罷免從早拚到晚　「去年7月一度收不到一階同意書」

▲北市罷藍團體剷除黑芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，將在7月26日投票。對此，罷團「剷除黑芯」志工小令在戶外開講節目中透露，現在罷團每天從早上六點半一直到晚上十點半，都有各種行動，罷團租了一個郵箱，最慘就是去年七月多時，柯文哲事情剛爆出來，那時候一階，整整兩周收不到一封同意書，他們覺得很絕望，直到國民黨亂刪預算，才有改變。她也分享罷團收到一封來自海外支持信的內容，讓她在郵局看到淚崩，現場不僅來賓前立委陳柏惟落淚，觀眾也不斷喊著「台灣加油」，久久未停。

罷團「剷除黑芯」志工小令於節目《新台派上線》台北戶外開講場表示，自己去到第一線，也有去街頭幫忙發面紙，現在罷團每天從早上六點半一直到晚上十點半，都有各種不同的行動，例如，早上陪阿公阿嬤爬山、上班時間送上班族、中午買便當去堵、倒垃圾也去堵，甚至最近GD與五月天的演唱會散場都會有志工臨時去舉牌、發面紙，所以每天從早到晚，志工一想到什麼就跑去舉牌。

小令表示，其實二階連署的時候志工被辱罵的狀況滿多的，但最近大家越來越願意出來表態支持罷免，自己發面紙時也很常聽到有人偷偷跟她說「我們家有幾票、我們很早就寄過來了」。

小令也提到，罷團租了一個郵箱，陪了他們整整一年，最慘最慘的時候，就是去年七月多剛租的時候，那時柯文哲的事情剛爆出來，她記得整整兩個禮拜收不到一封同意書，那時候是一階的時候，他們覺得很絕望，也不知道該怎麼辦。

小令說，一直到後來，隨著國民黨亂刪預算，引起大家的憤怒，有一陣子她一天到晚接到郵局的電話，提醒信箱爆掉了，而且有次多到拿不動、袋子不夠裝，是郵局員工借她訂手搖飲的袋子來裝。

接著，小令指出，這個陪著他們的信箱前幾天租約到期了，要去退租，本來交了鑰匙就要走，但被提醒再去看一眼檢查，一打開就發現有封給他們罷團的信，是一封從南加州寄過來的，內容提到「我是一位住在南加州的台灣人，I Love Taiwan，父母80多歲生病了，所以無法加入志工，很感謝每位志工為台灣所做的努力，期盼726罷免成功」。

小令強調，信中最後一段更讓她在郵局淚崩，內容是「過了5年、10年後，台灣會變得更好，我們會說我們是2025年7月大罷免成員中的一位，I made a difference」，現場不僅來賓前立委陳柏惟落淚，台下的觀眾也不斷喊著「台灣加油」，久久未停。