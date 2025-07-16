葉元之嗆罷團「去罷免睡著的、代投票的立委！」　一票同事被掃到

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委葉元之今（16）日在公辦罷免電視說明會中批評罷團雙標，嗆罷團要罷免「去罷免睡著的、連表決器都是別人代按的立委！」然而，除葉元之指控綠委外，過去包含藍委陳雪生、徐巧芯、羅廷瑋、謝衣鳳等多名立委，都曾被捕捉在議場「小睡片刻」畫面，而藍委盧縣一也曾在反年金改革表決時「不在籍投票」，人在兩岸一家親論壇，卻同時「遠端」投下立法院表決同意票。綠委林俊憲受訪表示，國民黨已經有一點語無倫次，葉元之提這些是要跟國民黨同仁翻臉嗎？

葉元之今在公辦罷免電視說明會中抱怨，罷團指控他開直播洩露機密，但他沒有洩露，因為都知道內容，所以他沒去拿機密資料，很多人都沒去前面拿，113位立委只有10幾個到前面拿資料，因為都有共識了，民進黨絕大多數也沒到前面拿，「坐我旁邊很多都睡著了，連表決器都是別人代按的」，所以如果這樣子要罷免，請罷團不要雙標，「去罷免睡著的、連表決器都是別人代按的立委！」

對於葉元之喊話「去罷免睡著的、連表決器都是別人代按的立委！」但過去包含陳雪生、徐巧芯、羅廷瑋、謝衣鳳等多名國民黨立委都曾被捕捉在議場開會時「小睡片刻」畫面，而藍委盧縣一也曾在反年金改革表決時「不在籍投票」，人在中國出席中華一家親論壇活動，卻還可以同時「遠端」投下立法院表決同意票。

林俊憲表示，葉元之是在審查秘密預算的時候直播的人，葉元之是連資料都沒有領都可以表決的立委，同時所謂在睡覺啊、代按表決器，「葉元之是怎麼樣，是要跟你國民黨同仁翻臉嗎？」

對於葉元之說法，林俊憲直言，國民黨現在非常害怕大罷免，害怕到已經有一點語無倫次了，邏輯都錯亂了，「每次要丟球就打到自己」，就是像永遠是這樣的，每天製造一些話題、笑話，才可以更增加大罷免的一個動力。

