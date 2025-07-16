「別再講幹話！」　朱立倫要卓榮泰速編普發一萬元預算送立院

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰昨日批評在野立委違憲違法，普發現金每個人只能買個遙控飛機或冰箱，對國家毫無助益，而先前賴清德總統也附和民眾，一萬元「買菜就用掉！」國民黨主席朱立倫今（16日）痛批，政府官員不站在民眾角度搞飛機、講幹話，搞得全民烏煙瘴氣，不拼經濟只拼政治，「麥擱亂啊啦！讓人民好好生存」，這才是民眾的心聲跟感受，特別條例通過後行政院盡快送相關預算到立法院，利用延會期通過相關預算刺激景氣，才是全民之福。

卓榮泰昨日南下高雄視察農業部農糧署仁武倉庫，提及日來掀起熱議的普發現金一事，指普發1萬元，民眾可能只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展無助益，他再批在野立委違憲違法，指行政院寧可舉債救災，而不是舉債發錢給國人。卓榮泰此發言不僅遭在野立委砲轟，就連網友都不買單，大罵不知民間疾苦，整天胡言亂語、顛倒是非。

朱立倫今日主持中常會時表示，賴清德跟卓榮泰沒有站在人民角度，反而是搞飛機、說幹話、謊話連篇。每個家庭的菜錢一個月可能不到1萬元，每個人發1萬是3、4個月菜錢，不是如同賴清德說買菜馬上就買完了，更不是卓榮泰說買冰箱、遙控飛機，民眾可以拿來買民生物資補生活不足，不是聽這些政府官員不站在民眾角度搞飛機、講幹話。

朱立倫說，很多人都在問，台灣到底怎麼了？政府搞得全民烏煙瘴氣，不拼經濟只拼政治，「麥擱亂啊啦（不要再亂了）！讓人民好好生存」，這才是民眾的心聲跟感受，沒想到民進黨現在又傳出3大謊言，第一，把還錢於民污衊為債留子孫，兩年多前蔡英文特別強調，因為政府超收稅金，所以要普發現金6000，這叫還錢於民，蔡英文普發現金後兩年，去年稅金已經超收5238億，加上前年共有9000多億，拿四分之一來還稅於民，四分之三超收留給政府，這是還錢於民不是債留子孫。

朱立倫續指，第二個更扯，完全沒有常識！民進黨說有43%人民沒有繳稅，憑什麼可以還稅於民？根本是搞不清楚狀況，全民去年繳的稅是3兆7619億，這是包含16種主要稅目，有些人沒繳個人所得稅，但稅收來源是所有收入、支出、交易、生活，買股票、吃東西、坐計程車都要繳稅，稅收來自全民，只要生活在台灣，任何開支都在繳稅，稅是全民繳的，超收稅額退還給民眾天經地義，不要用沒有常識的謊言欺騙民眾。

第三，朱立倫說，民進黨竟稱立法院通過增加政府支出是違憲，上星期五國會表決通過的是法律案，立法院每天通過的社福、教育、國防，每一項都會造成財務支出，這些都違憲嗎？AI基本法，每個學校跟機關增加的開支都違憲嗎？每項都符合法律規範。立法院不得增加預算的意思，是行政機關送進國會的預算案不得增加金額，上星期是通過法律案，民進黨不要想魚目混珠欺騙民眾。

最後，朱立倫強調，希望民進黨的三大謊言到此為止，全民要拼經濟，特別條例通過後行政院盡快送相關預算到立法院，利用延會期通過相關預算刺激景氣，才是全民之福。