國民黨稱賴清德下禮拜宣布戒嚴　王世堅斥胡說八道：為何恐嚇人民？

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，國民黨今（16日）召開記者會表示，民進黨會出奧步，其中一個就是，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。對此，綠委王世堅受訪時表示，總統不可能宣佈戒嚴，「完全不可能的事情」，為什麼要危言聳聽？反而是在野黨在恐嚇人民，讓台灣社會陷入這種不安的情緒，完全胡說八道的事情，用這個來恐嚇臺灣人民對嗎？做出這樣的事，你情何以堪啊。

王世堅表示，目前台灣所面臨到的國際困境還有對岸的文攻武嚇，確實是處境困難，但是台灣在國際上也獲得很多友盟的聲援，這幾年來是台灣很難得的被看見了，台灣被需要了。當全體2300萬人民共同打造台灣，讓台灣成為被需要的時候，這是很難得的一個成就，這是全體台灣人好不容易爭取得來的。在野人士可以用各種方面來攻擊執政，這當然是他們的權利，但不要危言聳聽、胡說八道。

王世堅直言，賴清德總統一而再再而三強調過，更何況沒有任何的跡象顯示，執政黨跟政府什麼時候要戒嚴？「完全不可能的事情」，希望他們不要再胡說八道。

王世堅指出，再繼續這樣胡說，那真的是製造謠言，反而讓台灣社會陷入這種不安的情緒，這是不對的。針對大罷免，如果在野黨認為不該被罷免，你就去說你的、辦你的活動、做你的演講，不要把子虛無有的事情，拿來恐嚇台灣社會大眾。

台灣人民平常辛苦的工作、過生活，已經夠累了，拜託在野黨至少讓大家精神上好過一點好不好？不要用這個來嚇台灣人民，大家都是台灣人民啊，在野人士也是台灣的人民，都是台灣的子民，大家應該互相幫助、互相牽成，而不是互相扯後腿、互相恐嚇，這個就不好了。