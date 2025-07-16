女足學生被逼抽血換學分！求公道遭教授嗆：整個台師大都要道歉？

▲台師大女足教練強迫學生抽血配合研究，不配合就會被以扣學分的話語威脅。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台師大女足隊的教練強迫學生「抽血配合研究」，若是不順從，學生就無法獲得學分。如今半年過去，台師大並未積極處理、道歉，有網友在平台上聲援這件事，反遭台師大的其他教授質疑「整個師大都要跟你道歉嗎」，令人看了直搖頭。

立委陳培瑜去年年底爆料，台師大女足的教練要求學生配合研究，需要連續14天抽血、有時甚至一天抽3次，時間從上午5點一路到晚上9點。若是學生不從，還會被以「扣4年32學分」威脅，補貼費用還被以「球隊經費」的名目回收，引起極大討論。

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如今時隔半年，台師大並未對此次事件道歉，有位當事人日前在Threads分享貼文，沒想到該校院動競技學系教授劉錦璋竟留言嗆聲，「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」

對此，陳培瑜在臉書上表示，上個月台師大對該名教練做出處分，僅有次年不予晉薪、不得超授鐘點、不得兼課兼職、不得申請留職留薪出國，以及不得擔任教評會或主管職一年，沒有停聘、解聘等處分，僅有輕描淡寫解除教練、行政職務，「這，就是上個月師大對於女足抽血案作出的教評會最終決議。」

陳培瑜說，她去年11月與勇敢發聲的同學見面，並且為了這些同學，站在立院的質詢台質詢國科會，為何能接受這種威脅式的抽血，作為運科研究成果，接著又看到台師大剛開始矢口否認的五點聲明，至今他們仍舊在持續追蹤。

陳培瑜提到，在這個過程中，她與團隊所感受到的，是行政系統對於台師大極盡荒謬的信任。無論是學術倫理的調查、霸凌事件的調查，甚至是最後的處置，全都指向台師大在整起事件的鄉愿，以及教育部、國科會對荒謬決議的照單全收。

如今等了半年，學校仍讓教練能在校園裡以教師的身分影響、給予學生壓力，再到教評會做出「幾乎是打假球式的決議」。陳培瑜說，儘管如此，她的立場始終沒有改變，不能再讓這些勇敢站出來的同學感到孤單，「我更要求教育部跟國科會，政府不能成為這些大人們讓孩子在習得性無助中成長。」

因此，除了要求兩個部會對整起事件的完整調查報告外，陳培瑜也懇請教育部依法要求退回重審，並視情節追究學校相關人員責任，「不要讓這些球員的勇氣，在大人們的惡意與不作為中只能繼續委屈。」