　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

▲▼卓榮泰主持行政院院會。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。對此，行政院長卓榮泰今（16日）震怒，要求教育部馬上通令台師大，對所有受害學生的權益要能夠有所補救；同時，基於學生人權、學生受教權的保護是沒有任何可以模糊空間的，所以對該教練，就是計畫的主持人，要予以最嚴厲的處置，以正校風。

民進黨立委陳培瑜去年11月底揭發，師大女足球員在非自願情況下，被教練周台英要求成為實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，且需從早上5時起床做到晚上9時，若有選手不願意配合，就會被扣住畢業學分、退學等手段威脅。在選手抽血執行過程中，初期還有無醫事人員資格者採血，甚至有選手的研究補助受試者經費，遭教練以隊費名義集中回收。

卓榮泰今表示，這一項已經進行多年的計畫，竟然會有這樣的一個行為，他與國人一樣都無法接受，而且非常憤怒，所以剛剛他做了幾項的決定。

卓榮泰說，國科會已經停止了該項計畫，同時也要求國科會要全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生。教育部應該馬上要通令台師大，對所有受害學生的權益要能夠有所補救；同時，基於學生人權、學生受教權的保護是沒有任何可以模糊空間的，所以對該教練，就是計畫的主持人，要予以最嚴厲的處置，以正校風。

卓榮泰也要求衛福部，依法要追究該計畫主持人所有行為的責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，要一併論處，同時對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對他們的身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。最後，他完全支持台北地檢已經展開的司法調查，希望能夠從速進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／林襄經紀人宣布離開台灣　壓力過大移居蘇州「我才睡得著覺」
快訊／鳳梨遭掃射！現場找到12顆彈殼
快訊／卓榮泰震怒！　下令追究責任、嚴懲教練
LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面
快訊／鳳梨遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸
新莊小三穿性感睡衣爬4樓外牆！驚險畫面曝
女足隊被逼抽血　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

遭爆1人500元動員走路工　國民黨告李宇翔：絕不容許捏造假證據

賴清德出訪巴拉圭過境美國？　楊智伃：別當成對島內的政治操作

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

漢光演習模擬馬祖南竿機場遭縱火　落實全民防衛精神

文總台灣文化祭移師大阪中之島公園　攤位品牌數破百家創新高

普發1萬吵翻！卓揆指只能買遙控飛機　盧秀燕：先問大家想不想發

史書華控2023年上565次通告該罷免　葉元之傻眼：2024年我才當立委

「微型」電動二輪車變「危行」網路討論度高　8大爭議一次看

凌濤預告賴政府下周戒嚴　她酸：比凌濤遛鳥機會低很多吧

遭爆1人500元動員走路工　國民黨告李宇翔：絕不容許捏造假證據

賴清德出訪巴拉圭過境美國？　楊智伃：別當成對島內的政治操作

民眾黨720闖民進黨中央黨部前反罷免　6藍委＋館長將現身

斗六市工湖路拓寛工程動工　張麗善：紓解交通擁塞帶動經濟發展

機捷A9林口捷運宅成功標租　鐵道局首次引進包租代管

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

與葉總經典對決！高志綱拚傳球準度　笑稱怕投不到二壘

51歲張震嶽自豪精子漂亮！　下月喜迎二寶「性別曝光」

屏東驚現「海上監獄」！10通緝犯登船偷渡柬埔寨...每人150萬

達美直飛西雅圖機上亮點！商務艙套房可平躺　最快明年有免費WiFi

日籍女團XG剃頭大膽作風吸睛　戴G-SHOCK秀百變風格

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

政治熱門新聞

即／證實台電董事長探視重傷員工　卓榮泰談普發1萬：會分散力量

柯文哲臉書成延押理由！　吳宗憲：證人翻供才符合羈押要件

柯文哲延押庭發言全文曝光　「押我一個就好了」

美對台關稅會比32％高？　外交部：不確定也不能說樂觀「盡力談判」

「逼抽血換學分」女足學生淚訴校方包庇　台師大主任鞠躬道歉

考察罷免投票所　麥玉珍狂喊：我聽不懂

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

罷不掉徐巧芯我活不下去！　曹興誠喊話

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

台電員工搶修觸電命危　賴清德探視病床邊喊「加油大家都在等你」

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網友洗版罵翻了

要卓揆趕快普發一萬　朱立倫：別再講幹話

蔣萬安人設大翻轉？　她揭關鍵：北市5席危中之危

更多熱門

相關新聞

教育部怒轟台師大「處理糟糕」要求重審　若涉及不法移送檢調

教育部怒轟台師大「處理糟糕」要求重審　若涉及不法移送檢調

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，外界質疑教師處分有落差。教育部今（16日）表示，嚴厲譴責周姓教練不當與違法行為，台師大未遵循校內霸凌調查小組的專業判斷及建議，教育部感到憤怒與不滿，若有違法或不當會退回要求台師大重審，校方處理有疏失部分要追究責任，也會一併查處是否違反刑法強制、侵占等罪，並與國科會跨部會合作就可能爭議事項進行全面調查與審議。

LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面

LIVE／台師大「女足抽血案」受害學生勇敢出面

女足抽血案遭罰110萬　台師大再次道歉：盡速重啟內部處分

女足抽血案遭罰110萬　台師大再次道歉：盡速重啟內部處分

即／台師大「抽血換學分」　北檢要辦了

即／台師大「抽血換學分」　北檢要辦了

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明

遭女足抽血案波及　林口長庚聲明

關鍵字：

台師大女足隊抽血換學分卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

緯創數技投控已婚董事長　帶「小40歲女密友」回家約會

「薇帕」颱風最快明天生成　下周又有熱帶系統接力

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面