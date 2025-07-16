台師大女足隊抽血換學分！卓榮泰震怒　下令追究責任、嚴懲教練

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞。對此，行政院長卓榮泰今（16日）震怒，要求教育部馬上通令台師大，對所有受害學生的權益要能夠有所補救；同時，基於學生人權、學生受教權的保護是沒有任何可以模糊空間的，所以對該教練，就是計畫的主持人，要予以最嚴厲的處置，以正校風。

民進黨立委陳培瑜去年11月底揭發，師大女足球員在非自願情況下，被教練周台英要求成為實驗對象，被迫連續14天配合抽血、每日3次，且需從早上5時起床做到晚上9時，若有選手不願意配合，就會被扣住畢業學分、退學等手段威脅。在選手抽血執行過程中，初期還有無醫事人員資格者採血，甚至有選手的研究補助受試者經費，遭教練以隊費名義集中回收。

卓榮泰今表示，這一項已經進行多年的計畫，竟然會有這樣的一個行為，他與國人一樣都無法接受，而且非常憤怒，所以剛剛他做了幾項的決定。

卓榮泰說，國科會已經停止了該項計畫，同時也要求國科會要全面檢討其他各類型計畫的實施，不得再有類似的行為發生。教育部應該馬上要通令台師大，對所有受害學生的權益要能夠有所補救；同時，基於學生人權、學生受教權的保護是沒有任何可以模糊空間的，所以對該教練，就是計畫的主持人，要予以最嚴厲的處置，以正校風。

卓榮泰也要求衛福部，依法要追究該計畫主持人所有行為的責任，若有其他人也涉有不法或不當的行為，要一併論處，同時對於所有受害學生也要有妥善的照護，尤其對他們的身體、心理所受的創傷，要有妥善的照護跟輔導的措施。最後，他完全支持台北地檢已經展開的司法調查，希望能夠從速進行。