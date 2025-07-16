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哨子都吹了就大聲點！女足受害學生再出面：要讓做壞事的人害怕

生活中心／綜合報導

台灣師範大學女足隊教練周台英遭踢爆，以扣學分威脅選手配合研究計畫抽血，此事引發各界關注。受害學生簡奇陞今日再度出面，重申「要的就只是台師大一句誠懇的道歉」。她也表示，「我們想要吹哨，哨子都吹了，就吹大聲一點，吹到做壞事的人會怕。」

▲▼師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大女足受害學生簡奇陞出面受訪。（圖／記者湯興漢攝）

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師大女足球員在非自願情況下成為教練實驗對象，被迫連續14天配合抽血，若不願意就會被威脅扣學分、退學。校方已道歉，對周台英祭出5項懲處，但她仍保有教職，引發外界質疑。教育部稍早表示，會盡速嚴格檢視師大教評會的決議，若有違法或不當會退回要求重審；另外，針對計畫研究主持人、共同主持人分別處50萬元罰鍰，師大也處110萬元罰鍰。

▲▼立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

▲立委陳培瑜踢爆台師大女足隊遭強迫抽血。（圖／翻攝自立法院議事直播）

簡奇陞下午出面受訪，質疑教育部「為何現在才開始裁罰」，她也向台師大校方喊話，「我們沒有不原諒，只是我們現在都還在等一句真誠的道歉。」

關於血液的去向，簡奇陞說，自己其實不在乎，因為抽都抽了，事情也已經發生，「我們要的是什麼？一直過不去的是什麼？心理學裡面有說，未竟事物是過不去的。」她認為，重點是受害者的心結要解開，「先讓他們說出來，那些噎在喉嚨裡，好幾年沒辦法說出口的話。只有說出來，這個結才有機會解開，他們的心裡才有辦法過得去。」

簡奇陞進一步表示，「我們想要吹哨，哨子都吹了，就吹大聲一點，吹到做壞事的人會怕，吹到受害的學生知道，原來還有人可以替他們吹哨，吹到那些受委屈的人知道，他們還有一個管道，還有機會，不要走投無路。」

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