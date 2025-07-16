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協商延會無共識！綠控撐司法保護傘　黃國昌：許智傑告我快開庭了

▲黃國昌16日召集朝野協商立法院延會8/31案，然未取得共識。（圖／翻攝自YouTube國會頻道）

▲黃國昌16日召集朝野協商立法院延會8/31案，然未取得共識。（圖／翻攝自YouTube國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第3會期已延至7月31日，民眾黨團6月13日在立法院會則提「針對第11屆第3會期建請再延長會期至114年8月31日止。是否有當?」公決案，全案在朝野無異議下逕付二讀，交由民眾黨團召集協商。今（16日）下午由民眾黨團黃國昌召集的朝野協商，會中藍白支持延會，但綠則質疑延會是為了把司法保護傘撐好撐滿，會後朝野無共識，黃宣布散會。

今天下午朝野黨團協商民眾黨所提的延會提案，在黨團代表發言階段，民眾黨立委劉書彬表示，因為要處理優先法案，及因應國際重大情勢變遷，上週五通過特別條例，但後續包括特別預算編列、執行事項，更重要可能8/1，川普公布對我關稅，在這情況下，因應時間最快是8月，因此需要趕快應對重大優先法案，包括過去司法改革、監院廢除案、AI基本法、媒體議價法等草案審議，都未處理完，所以支持延會。

國民黨立委翁曉玲說，國民黨團支持第三會期延長到8月31日，因為現在有很多重要法案待審查，且希望這會期三讀通過，還有NCC人事案至今行政院未提出任何名單，影響NCC運作，所以希望政院盡速送出，立院再行人事同意權，都需要時間；另美對台關稅還有很多變數，為了國家經濟發展跟機關組織安定、重要社會法案要通過等因素，所以代表黨團支持延會到8月31日。

民進黨立委陳培瑜表示，民進黨團不贊成該提案，因為延會到7月31日已是史上最長；第一、延會期間已經連續4周的星期二院會，實際處理議案時間不到1小時，看起來就沒有重要議案處理，雖藍白說有優先法案，但從藍提出延會後，都沒有處理重要法案；第二、延會是為了把司法保護傘撐好撐滿嗎？另外，各委員會幾乎排不出重要議程，甚至立法院秘書長周萬來已提醒考察經費不夠，發公文要求控管，如果只是要撐好撐滿司法保護傘，大可不必。

黃國昌說，目前討論延會，跟司法動作可能是兩回事；以他為例，民進黨立委許智傑對他提起刑事告訴，現在立法院會期中，他接到地檢署傳票，也要開庭了，所以剛剛講的一些內容他不是很了解怎麼回事，而民眾黨團是希望很多重要法案要處理。最後黃國昌表示，三黨團各自表述立場都尊重，黨團協商無法強迫任何人贊成另外黨團意見，因為三黨團各自表達立場沒有共識，今天就到這邊。

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