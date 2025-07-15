亞總來訪基隆促國際鏈結　謝國樑：打造亞洲台商首選城市

▲亞洲台灣商會聯合總會訪基隆，實地體驗海洋觀光與城市潛力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

亞洲台灣商會聯合總會（簡稱「亞總」）一行貴賓於昨（14日）蒞臨基隆市，由總會長林凱民率領，來自馬來西亞、新加坡、日本、越南、泰國等20國共計143位海內外台商代表參與，展開為期一日的城市交流與觀光參訪行程。基隆市政府特別安排參訪基隆嶼、和平島及正濱漁港等指標景點，由市長謝國樑親自接待，雙方就產業規劃、都市發展與交通建設等議題深入交流，展現基隆打造國際合作友善城市的積極態度。

謝國樑表示，市府自上任以來持續推動都市更新、交通改善與商業地產開發，優化東西岸基礎建設，致力於提升人行友善環境與交通效率，朝向宜居宜業的現代海洋城市邁進。此次安排亞總一行實地走訪基隆嶼海上廊帶、和平島公園地質公園及正濱漁港色彩屋等地標景點，讓海外台商親身感受基隆得天獨厚的山海景觀與豐富的觀光資源，也希望能促成未來在觀光、創新產業及地產投資上的多元合作機會。

▲謝國樑表示，打造亞洲台商首選城市。

亞總總會長林凱民指出，亞總長年致力於搭建亞洲各地台商與台灣本島之間的合作平台，此行率領143位來自20國的會員代表來訪，正是希望讓更多海外台商深入認識這座具有高度潛力的城市。他表示，基隆近年城市風貌煥然一新，不僅保留歷史文化底蘊，更勇於創新發展智慧產業與青年創業，展現極具國際競爭力的多元發展格局。

謝國樑指出，面對全球供應鏈重組與產業轉型浪潮，基隆正積極推動綠色、智慧與永續城市建設，市府將持續透過多元政策誘因及專業招商團隊，強化與產業界的連結與合作。此次亞總來訪不僅促進城市對外交流，也為未來更多實質合作奠定良好基礎，期盼基隆能成為亞洲台商心目中投資置產與產業布局的首選城市。