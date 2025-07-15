賴坤成挺罷「藍控涉期約賄選」　吳思瑤駁：跟發雞排祭品文一樣

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨團今（15日）召開記者會指控，前綠委賴坤成挺罷涉及期約賄選，卻沒看到檢調偵辦，質疑司法呈現雙標。民進黨團幹事長吳思瑤回應，這跟網路常見祭品文、發雞排文一樣，和期約賄選有很大距離，國民黨普發現金才是最大、最離譜期約賄選。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團在記者會指控，民進黨前立委賴坤成是現任「財團法人農業信用保證基金」董事長，卻號召在挺罷成功後，發起萬人遊花東，食宿都會安排挺罷店家，質疑此行徑構成期約賄選，且沒看到檢調偵辦，質疑司法呈現雙標。

對此，吳思瑤上午受訪表示，這就是網路社群常看到的祭品文、發雞排文一樣，大家基於政治主張，呼籲理念相同朋友站出來投同意罷免一票。若罷免成功，就吆喝大家到花東旅遊，就是網路常見祭品文，跟期約賄選有很大距離。

吳思瑤指出，真正的期約賄選是藍白聯手人人領一萬，慷國家之慨來做政策買票，才是不折不扣、史上最大規模、最離譜的期約賄選，國民黨不要永遠這樣雙標。

針對國民黨團決議要將普發現金1萬元捐給社福機構，吳思瑤批評，昨日社群網路大家非常炸鍋，「你捐錢跟花國家錢買票是兩件事」，不會因為國民黨人領1萬再捐1萬違憲就不違憲，不會因為現在捐錢做公益，造成國家財政黑洞就不存在，這是非常廉價的政治操作，也是非常不負責任，想要潤飾、洗白自己罪行，捐錢是你家的事，但掏空國家財政、違法違憲的政治責任，國民黨別想逃。

吳思瑤也提到，國民黨立委吳宗憲是違憲三寶，不甘當老三，想超車國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌，拿出比卡提諾更卡提諾的法律見解。國民黨配合中國普發現金一條龍認知作戰，現在硬拗審查通過的是特別條例不是預算，沒有違憲，但特別條例通過就是編列預算前提，有特別條例才能編預算，兩者密不可分，現在胡謅通過的是法律案，沒有影響預算編列執行，這是什麼神邏輯？違憲就是違憲，違法就是違法，請吳宗憲乃至國民黨上下立委，不要再用這些非常離譜的法律見解洗白自己罪行。