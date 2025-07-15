大罷免倒數10天！16日起不得發布、引述民調　違者最重可罰200萬

▲中選會提醒，自罷免案投票日起前10天，不得再發佈、引述或評論民調。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波24位藍委、新竹市長高虹安投票日訂於7月26日舉行，16日0時起將進入倒數10天，中選會表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。

中選會說明，依據《公職人員選舉罷免法》第53條第1項、第2項規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，所為有關被罷免人或罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

若未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，於罷免案成立宣告之日起至投票日10日之期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

再者中選會強調，進入投票日前10日後，依《公職人員選舉罷免法》第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。

違反規定發布民調者，則依《公職人員選舉罷免法》第110條第6項規定，處新臺幣10萬元以上、1百萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰鍰。