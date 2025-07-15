蔣萬安自製「我不同意」T恤開賣了！　週六新北反罷活動限量首賣

▲台北市長蔣萬安合體台北市五位藍委，一起穿上「我不同意」T恤 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

726大罷免首波投票日剩不到2周，台北市長蔣萬安日前穿上一件自製的「我不同意」T恤，呼籲民眾726出來投下「不同意罷免」。這件T恤19日下午在新北場的「反惡罷-新北愛國者行動」將正式開賣，一件售價390元，成為國民黨反罷免行動的一環。

蔣萬安近日參與反罷活動時都穿上他設計的「我不同意」T恤，他表示正加緊趕工，希望快速能夠做更多件出來，讓所有這次反罷免朋友都可以穿。

國民黨新北市黨部指出，「反惡罷-新北愛國者行動」7月19日（六）下午四點，集結板橋，國民黨新北市立委為民奔走、拚政績，守住地方建設預算，為新北市爭取373億建設經費，照顧所有新北市民，提升生活品質，卻遭到民進黨的惡罷威脅。要用行動支持為民喉舌的立委，守住新北、守住民主。

此外，新北市黨部也提到，「不同意罷免T-shirt ，首波限量開賣，一件390元！」，「7月19日，讓我們團結新北、站出來力挺民主，反對民進黨的政治濫權，支持真正為民喉舌的好立委！」。

▲蔣萬安陪同李彥秀掃街，穿上「我不同意」T恤。（圖／國民黨李彥秀辦公室提供）

