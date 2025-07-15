▲罷團再出招，刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁。（圖／民眾提供）



記者陳家祥／台北報導

距離726首波罷免投票即將進入倒數，其中，民進黨在花蓮佈下重兵，也讓各界高度關注國民黨團總召傅崐萁罷免案的狀況。當地罷團在最後階段打出「國旗牌」，號召中華民國派罷免親共立委，繼宣傳車上路後，印有國旗的看板也已上架，部分看板也選在傅崐萁看板的旁邊，以「他不知道你投同意」直戳傅崐萁霸道形象，盼在最後關頭突圍。

首波罷免投票將在7月26日登場，花蓮被民進黨視為「擒賊先擒王」的關鍵戰區，公民團體透過網路社群力催返鄉選票極大化的同時，也積極投入掃街、路口宣講等陸戰攻防。

民進黨不僅從黨中央派出團隊進駐花蓮，秘書長林右昌也一連數日皆現身花蓮，手持國旗陪同罷團上街拜票，號召在花蓮的中華民國派支持者一起出來投票。

繼日前宣傳車上路後，罷團也已上架看板，同樣打出國旗牌，凸顯不少國人國家認同「青天白日滿地紅」，絕非傅崐萁的「共產紅」；此外，上架的看板更選在傅崐萁看板的周遭，直指「他不知道你投同意」，直戳傅崐萁惡霸形象，要不分台灣派、中華民國派的花蓮人「心頭掠乎定」，堅定投下反共護台的同意票。

於此同時，罷團成員、志工也手持國旗站上街頭，以「心中有國旗、罷免傅崐萁」為主軸宣講，不少路過的民眾迴響拿起手機拍攝，比讚表達認同。