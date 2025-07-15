　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團再出招！　刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁

▲▼罷團再出招，刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁。（圖／民眾提供）

▲罷團再出招，刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁。（圖／民眾提供）

記者陳家祥／台北報導

距離726首波罷免投票即將進入倒數，其中，民進黨在花蓮佈下重兵，也讓各界高度關注國民黨團總召傅崐萁罷免案的狀況。當地罷團在最後階段打出「國旗牌」，號召中華民國派罷免親共立委，繼宣傳車上路後，印有國旗的看板也已上架，部分看板也選在傅崐萁看板的旁邊，以「他不知道你投同意」直戳傅崐萁霸道形象，盼在最後關頭突圍。

首波罷免投票將在7月26日登場，花蓮被民進黨視為「擒賊先擒王」的關鍵戰區，公民團體透過網路社群力催返鄉選票極大化的同時，也積極投入掃街、路口宣講等陸戰攻防。

民進黨不僅從黨中央派出團隊進駐花蓮，秘書長林右昌也一連數日皆現身花蓮，手持國旗陪同罷團上街拜票，號召在花蓮的中華民國派支持者一起出來投票。

繼日前宣傳車上路後，罷團也已上架看板，同樣打出國旗牌，凸顯不少國人國家認同「青天白日滿地紅」，絕非傅崐萁的「共產紅」；此外，上架的看板更選在傅崐萁看板的周遭，直指「他不知道你投同意」，直戳傅崐萁惡霸形象，要不分台灣派、中華民國派的花蓮人「心頭掠乎定」，堅定投下反共護台的同意票。

於此同時，罷團成員、志工也手持國旗站上街頭，以「心中有國旗、罷免傅崐萁」為主軸宣講，不少路過的民眾迴響拿起手機拍攝，比讚表達認同。

▲▼罷團再出招，刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老爸堅信「穩賺不賠」退休計畫！一家慘毀　兒嘆：他永遠離開了
反制川普關稅！　歐盟720億報復清單出爐
全台最大「貴族世家」開放線上訂位　2周內預約全滿
鋼管辣妹車隊慶生！　壽星被包成木乃伊遊街
快訊／BoA罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀　演唱會取消
32歲女律師健身房偷1.3萬！　被逮落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金防部漢光演習實兵演練　烈嶼國軍展現獨立作戰能力

蔣萬安自製「我不同意」T恤開賣了！　週六新北反罷活動限量首賣

力挺徐巧芯反罷免　凌濤：綠友友藏污納垢的黑暗角落將永被蒙蔽

罷團再出招！　刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

離譜！台師大女足遭威脅抽血換學分　王婉諭要求教育部加重處分

賴清德將出訪中南美過境美國？　外交部：目前無元首出訪資訊

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

賴清德將出訪中南美過境美國？　綠黨團：不便評論

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

金防部漢光演習實兵演練　烈嶼國軍展現獨立作戰能力

蔣萬安自製「我不同意」T恤開賣了！　週六新北反罷活動限量首賣

力挺徐巧芯反罷免　凌濤：綠友友藏污納垢的黑暗角落將永被蒙蔽

罷團再出招！　刊「他不知道你投同意」廣告包圍傅崐萁

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

離譜！台師大女足遭威脅抽血換學分　王婉諭要求教育部加重處分

賴清德將出訪中南美過境美國？　外交部：目前無元首出訪資訊

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

賴清德將出訪中南美過境美國？　綠黨團：不便評論

台中外送員變公仔大盜！鎖定超夯泡泡瑪特　1隻要價近9千

西班牙真的熱死人！2個月奪1180命　女性、長者成最大苦主

麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝

英媒爆：美國擬「台灣有事」作戰計畫　要求日澳分工！日本拒回應

國旅被玩死　他曝「2點致命傷」！一票點頭：台灣人也挺不下去

反制川普關稅！歐盟720億報復清單出爐　波音、波本威士忌遭殃

死囚黃春棋獄中被懲罰！閒聊「腰果比較好吃」　不服提告結果曝

F級人妻下海拍AV「想被當女人看待」！達人讚：讓男性充滿幻想

金防部漢光演習實兵演練　烈嶼國軍展現獨立作戰能力

碧昂絲演唱會狂換精品造型！Chloé量身打造金屬腰帶、CK水鑽內衣褲辣翻

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

台灣民意民調／國人對綠無感、對藍反感　民眾黨重挫3.5個百分點

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

被控冷血霸凌助理　葉元之回應：認知問題

更多熱門

相關新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

記者郭運興／台北報導 民進黨立委沈伯洋今（15日）表示，母親已於2025年 7月14日逝世，享壽 68 歲，雖萬般不捨，但相信母親已功德圓滿，前往一處清淨自在之所，身隨佛祖去西方極樂世界修行。他表示，遵照母親生前行事低調，治喪儀式一切從簡，治喪期間，若有行程未能親自出席，尚祈見諒。

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

藍一人發500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有惡意抹黑

國民黨新北719反罷免驚見走路工　1人500元動員宮廟、陣頭

國民黨新北719反罷免驚見走路工　1人500元動員宮廟、陣頭

林右昌指普發一萬如買空賣空　「國民黨用民眾的錢買票」

林右昌指普發一萬如買空賣空　「國民黨用民眾的錢買票」

關鍵字：

民進黨傅崐萁大罷免

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面