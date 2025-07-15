　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助理遺孀控北市勞動局很幫葉元之　吳思瑤：蔣萬安支持立委霸凌？

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委葉元之捲入職場霸凌爭議，已故方姓前助理遺孀指控，葉元之涉侵害5項勞工權益，並揭露亡夫生前與葉的對話紀錄，痛訴先生遭葉言語羞辱及精神虐待，甚至認為北市勞動局暗助葉元之。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）痛斥，葉元之就是慣老闆、霸凌加害者，若連人都做不好，如何做好適格的代議士？她也喊話台北市長蔣萬安說清楚，蔣萬安是支持立委可以霸凌助理？針對指控，葉元之回應，自己絕對不是慣老闆，遺孀講的跟事實完全不一樣。

▲▼吳思瑤 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤批葉元之，若連人都做不好，如何做好代議士？（圖／記者屠惠剛攝）

《鏡週刊》報導，葉元之已故方姓前助理遺孀控訴，先生遭葉言語羞辱及精神虐待，除一口氣揭露幾十張亡夫生前與葉的對話截圖，更陸續向北市府勞動局檢舉葉元之侵害5項勞工權益，經方妻鍥而不捨地蒐證申訴，勞動局本月初再度赴葉的辦公室勞檢，已揪出葉涉侵害勞權的2項違法缺失。

方妻指出，「勞動局很幫葉老闆的忙了啦！用盡各種方式幫他拗、幫葉解釋我先生當天就請辭了，現在反過來叫家屬要提出更多證明？」勞動局當時認為結案了，但她覺得沒有，勞基法規定雇主要舉證，而不是勞工，但為替先生討公道，她又繼續再舉證申訴。

對此，吳思瑤上午受訪表示，葉元之所爆出來的各項爭議實在讓大家都瞠目結舌，非常遺憾其前助理發生不幸事件，但他身為國會議員卻是不折不扣的慣老闆，從前助理家屬所揭露的，不管是相關對話或其他事實佐證，葉元之就是慣老闆，甚至都涉及職場霸凌。

吳思瑤認為，非常諷刺，立法院這個會期才剛通過《公務人員保障法》，希望將霸凌防制除了私部門在勞工方面要強化，更要強化在公部門的反霸凌。立法機關、立委辦公室也是公部門，葉元之作為一個慣老闆、霸凌加害者，其本身適任性備受爭議。

吳思瑤說，要做好一個國會議員、從政者，必須先作為一個有同理心、以禮相待、以禮相持的個體，如果連做人都不會、做不好，如何為人民發聲，做好一個適格、適任的代議士呢？

吳思瑤呼籲，葉元之所惹出的這些爭議，請當事人要誠摯面對，該道歉、檢討都要虛心面對，而不是在面對霸凌這場戰役，動輒用抹黑方式，去強加為自己來做不必要的硬拗跟潤飾，事實真相非常清楚，社會都會站在弱勢一方、被你霸凌的這些助理跟家屬一方，葉元之不要再硬拗了。

媒體追問，怎麼看葉元之遺孀指控，台北市勞動局很幫很幫葉元之的忙？吳思瑤強調，勞動局應站在協助勞工權益一方、為勞工發聲，若北市勞動局選擇性偏頗，該作為不作為，甚至護航葉元之這位立委慣老闆，蔣萬安要出來說清楚，蔣萬安是支持立委可以霸凌助理？蔣萬安支持在你台北市能看到勞工一再被權力壓迫？你身為大家長卻選擇護航包庇？

吳思瑤喊話蔣萬安，針對葉元之前助理陳情勞權受到壓迫，請主管機關北市勞動局秉公處理，該罰該辦都不要寬待、護航，蔣萬安請好好關心市政，而不是一再行政不中立，你是台北市長蔣萬安，不是國民黨的蔣萬安。

民進黨立委吳沛憶上午受訪則說，葉元之為了保住自己政治生命，不惜對於已故助理家屬進行言語的造謠跟攻擊，這是最無法令人接受的，所有的政治都不應該要超越人性，葉身為前老闆，無論如何在情感、實質上都應給予關懷照顧，葉不但沒有，還二次重傷已故前助理家屬，大家應一起嚴重譴責，不能為了保自己政治生命，去泯滅人性。

針對指控，葉元之回應，自己絕對不是慣老闆，且方姓前助理已在今年1月1日向他主動提離職，自己絕對沒有惡意將對方辭退，遺孀講的跟事實完全不一樣。

葉元之還說，「他說沒那麼嚴重，從頭到尾以為他是腰痛啊」，沒有不給方姓前助理請假，沒有就是沒有，「你看我一開始被罵，他們都拿這個攻擊我欸！」他批評，「民進黨做了怎麼當立委的遊戲，葉元之角色是不給員工請病假，就沒有啊！沒有不給他請病假」。

葉元之也強調，被這樣惡意攻擊了半年，他都選擇不出來解釋，因為出來解釋勢必會講到方姓前助理過去工作狀況，他不想這樣做，但真的很遺憾這件事被泛政治化。方姓前助理在辦公室時大家就覺得可能是腰痛小毛病，離職後沒特別打擾，也不曉得對方住院。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林新專輯「全裸激辣照曝光」　美背全都露
快訊／新冠增32死！40多歲男併發肺炎敗血症亡　疫情還在流行
快訊／新莊越堤道4車追撞！1駕駛受困搶救中
轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審
快訊／台74阿法火燒車！　燒到剩骨架
閒聊「腰果比較好吃」　死刑犯獄中被懲罰
大罷免倒數10天！16日起不得發布、引述民調　違者最重可罰2
台中嬰被「塞進木箱」　全身發黑、橫紋肌溶解亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

張智倫2度「漏報」美國獨棟豪宅　綠籲說明：中和炒帝王炒到美國去

綠批普發現金違憲　賴清德、潘孟安昔「要求發現金」超時空打臉

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

賴坤成包車邀萬人挺罷商家　國民黨團轟賄選：月領17萬搞大罷免

國民黨主張普發1萬合法合憲　藍營大老跨時空打臉

民眾黨2年條款將廢除？　黨代表提記名投票挺柯文哲承諾

大罷免倒數10天！16日起不得發布、引述民調　違者最重可罰200萬

助理遺孀控北市勞動局很幫葉元之　吳思瑤：蔣萬安支持立委霸凌？

賴坤成挺罷「藍控涉期約賄選」　吳思瑤駁：跟發雞排祭品文一樣

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

快訊／不忍了！國民黨遭控參加反罷免每人發500元　下午怒按鈴提告

張智倫2度「漏報」美國獨棟豪宅　綠籲說明：中和炒帝王炒到美國去

綠批普發現金違憲　賴清德、潘孟安昔「要求發現金」超時空打臉

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

賴坤成包車邀萬人挺罷商家　國民黨團轟賄選：月領17萬搞大罷免

國民黨主張普發1萬合法合憲　藍營大老跨時空打臉

民眾黨2年條款將廢除？　黨代表提記名投票挺柯文哲承諾

大罷免倒數10天！16日起不得發布、引述民調　違者最重可罰200萬

助理遺孀控北市勞動局很幫葉元之　吳思瑤：蔣萬安支持立委霸凌？

賴坤成挺罷「藍控涉期約賄選」　吳思瑤駁：跟發雞排祭品文一樣

木村拓哉同框諧星拍廣告！得知他新婚突開口「手機借我」結局帥爆

Switch 2 Pro控制器設計掀網論　拆解專家不看好揭「修理麻煩」

台灣「納智捷U6休旅6月生產掛零」進行轉型策略調整！原廠回應了

下半年輝達GB300放量3大熱潮助漲　科技半體ETF帶勁

全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租

烏克蘭喜收愛國者飛彈　俄議員酸「川普威脅」沒人怕

Yuki Magic！地表最強172震撼NBA夏聯　河村勇輝15分10助攻亮眼

Threads剛過2歲生日！連結點擊慘兮兮　專家揭最大問題：沒定位

陳大天閃兵…舞台劇遭換角！他「開演前一週緊急救火」練到講夢話

快訊／新冠單周32死！40多歲男併發肺炎敗血症亡　疫情還在流行

ROSÉ〈APT.〉一唱火星人驚喜現身　BLACKPINK洛杉磯開唱全嗨爆

政治熱門新聞

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

多位退役軍官猛酸漢光被北京引用　軍方人士怒：無恥領退休俸

葉元之路口宣講遭「罷免支持者」辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄

台灣民意民調／再度死亡交叉！　賴清德滿意度重挫5.8個百分點

注意！明天起城鎮韌性演習　小心被罰15萬！各地演習時間看這裡

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

普發現金1萬元三讀　國民黨立委全數捐社福

葉元之哭哭！阿嬤街訪「做得好啊」：但要罷免他

快訊／告別博愛座！立院三讀《身障權法》　改名「優先席」

中共侵台時機早曝光　綠委：漢光絕不是劇本

台灣民意民調／國人對綠無感、對藍反感　民眾黨重挫3.5個百分點

懶人包／消費券、3倍、5倍券、6000到1萬　政策目的成本一次看

轟在野黨普發1萬違法違憲　卓榮泰怒：讓他們沒有機會再亂審

更多熱門

相關新聞

賴坤成挺罷藍控涉期約賄選　吳思瑤這樣看

賴坤成挺罷藍控涉期約賄選　吳思瑤這樣看

針對國民黨團今（15日）召開記者會指控，前綠委賴坤成挺罷涉及期約賄選，卻沒看到檢調偵辦，質疑司法呈現雙標。民進黨團幹事長吳思瑤回應，這跟網路常見祭品文、發雞排文一樣，和期約賄選有很大距離，國民黨普發現金才是最大、最離譜期約賄選。

蔣萬安自製「我不同意」T恤開賣了！　週六新北反罷活動限量首賣

蔣萬安自製「我不同意」T恤開賣了！　週六新北反罷活動限量首賣

力挺徐巧芯　凌濤曝若被罷免恐怖後果

力挺徐巧芯　凌濤曝若被罷免恐怖後果

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

大罷免太激情　藍委控遇襲、罷團頻遭藍支持者毆打騎車衝撞

普發現金藍委要全捐社福　綠委諷「才50幾萬」

普發現金藍委要全捐社福　綠委諷「才50幾萬」

關鍵字：

葉元之職場霸凌蔣萬安吳沛憶吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面