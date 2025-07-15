助理遺孀控北市勞動局很幫葉元之　吳思瑤：蔣萬安支持立委霸凌？

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委葉元之捲入職場霸凌爭議，已故方姓前助理遺孀指控，葉元之涉侵害5項勞工權益，並揭露亡夫生前與葉的對話紀錄，痛訴先生遭葉言語羞辱及精神虐待，甚至認為北市勞動局暗助葉元之。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）痛斥，葉元之就是慣老闆、霸凌加害者，若連人都做不好，如何做好適格的代議士？她也喊話台北市長蔣萬安說清楚，蔣萬安是支持立委可以霸凌助理？針對指控，葉元之回應，自己絕對不是慣老闆，遺孀講的跟事實完全不一樣。

▲民進黨團幹事長吳思瑤批葉元之，若連人都做不好，如何做好代議士？（圖／記者屠惠剛攝）

《鏡週刊》報導，葉元之已故方姓前助理遺孀控訴，先生遭葉言語羞辱及精神虐待，除一口氣揭露幾十張亡夫生前與葉的對話截圖，更陸續向北市府勞動局檢舉葉元之侵害5項勞工權益，經方妻鍥而不捨地蒐證申訴，勞動局本月初再度赴葉的辦公室勞檢，已揪出葉涉侵害勞權的2項違法缺失。

方妻指出，「勞動局很幫葉老闆的忙了啦！用盡各種方式幫他拗、幫葉解釋我先生當天就請辭了，現在反過來叫家屬要提出更多證明？」勞動局當時認為結案了，但她覺得沒有，勞基法規定雇主要舉證，而不是勞工，但為替先生討公道，她又繼續再舉證申訴。

對此，吳思瑤上午受訪表示，葉元之所爆出來的各項爭議實在讓大家都瞠目結舌，非常遺憾其前助理發生不幸事件，但他身為國會議員卻是不折不扣的慣老闆，從前助理家屬所揭露的，不管是相關對話或其他事實佐證，葉元之就是慣老闆，甚至都涉及職場霸凌。

吳思瑤認為，非常諷刺，立法院這個會期才剛通過《公務人員保障法》，希望將霸凌防制除了私部門在勞工方面要強化，更要強化在公部門的反霸凌。立法機關、立委辦公室也是公部門，葉元之作為一個慣老闆、霸凌加害者，其本身適任性備受爭議。

吳思瑤說，要做好一個國會議員、從政者，必須先作為一個有同理心、以禮相待、以禮相持的個體，如果連做人都不會、做不好，如何為人民發聲，做好一個適格、適任的代議士呢？

吳思瑤呼籲，葉元之所惹出的這些爭議，請當事人要誠摯面對，該道歉、檢討都要虛心面對，而不是在面對霸凌這場戰役，動輒用抹黑方式，去強加為自己來做不必要的硬拗跟潤飾，事實真相非常清楚，社會都會站在弱勢一方、被你霸凌的這些助理跟家屬一方，葉元之不要再硬拗了。

媒體追問，怎麼看葉元之遺孀指控，台北市勞動局很幫很幫葉元之的忙？吳思瑤強調，勞動局應站在協助勞工權益一方、為勞工發聲，若北市勞動局選擇性偏頗，該作為不作為，甚至護航葉元之這位立委慣老闆，蔣萬安要出來說清楚，蔣萬安是支持立委可以霸凌助理？蔣萬安支持在你台北市能看到勞工一再被權力壓迫？你身為大家長卻選擇護航包庇？

吳思瑤喊話蔣萬安，針對葉元之前助理陳情勞權受到壓迫，請主管機關北市勞動局秉公處理，該罰該辦都不要寬待、護航，蔣萬安請好好關心市政，而不是一再行政不中立，你是台北市長蔣萬安，不是國民黨的蔣萬安。

民進黨立委吳沛憶上午受訪則說，葉元之為了保住自己政治生命，不惜對於已故助理家屬進行言語的造謠跟攻擊，這是最無法令人接受的，所有的政治都不應該要超越人性，葉身為前老闆，無論如何在情感、實質上都應給予關懷照顧，葉不但沒有，還二次重傷已故前助理家屬，大家應一起嚴重譴責，不能為了保自己政治生命，去泯滅人性。

針對指控，葉元之回應，自己絕對不是慣老闆，且方姓前助理已在今年1月1日向他主動提離職，自己絕對沒有惡意將對方辭退，遺孀講的跟事實完全不一樣。

葉元之還說，「他說沒那麼嚴重，從頭到尾以為他是腰痛啊」，沒有不給方姓前助理請假，沒有就是沒有，「你看我一開始被罵，他們都拿這個攻擊我欸！」他批評，「民進黨做了怎麼當立委的遊戲，葉元之角色是不給員工請病假，就沒有啊！沒有不給他請病假」。

葉元之也強調，被這樣惡意攻擊了半年，他都選擇不出來解釋，因為出來解釋勢必會講到方姓前助理過去工作狀況，他不想這樣做，但真的很遺憾這件事被泛政治化。方姓前助理在辦公室時大家就覺得可能是腰痛小毛病，離職後沒特別打擾，也不曉得對方住院。