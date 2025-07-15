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女學霸遭撤銷台大醫學系！大學長「蒼藍鴿」勸1事　網吵翻了

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台中一中女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻遭爆科展作品涉嫌抄襲，因此主辦單位撤銷獎項及追回獎金，連台大也撤銷其醫學系資格。對此，「大學長」網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）奉勸考生們，千萬別接受採訪，但也不忘強調「抄襲完全應該被譴責。」

看到女學霸被撤銷醫學系錄取資格，粉專「蒼藍鴿的醫學天地」在臉書直言，如果高中生們明年考上第一志願，請千萬不要受訪，除非你確定人生中沒有任何污點，不然會被鄉民東征西討翻出來。

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不過，他也強調，本人完全不支持抄襲，抄襲完全應該被譴責，「發文的用意，只是提醒明年的畢業生而已。」

對此，網友們紛紛回應，「聯考最公平，1分1分算雖然殘忍，但保障了用功的同學。遴選制度太多弊病，有個有錢有權的老爹比三級貧戶機會來得更多更好，然後滿招損謙受益，先考上不要太囂張，惦惦吃三碗公」、「明明上繁星正取還報考分科，也間接證明檢舉人的情報是真的」、「人怕出名豬怕肥」、「保持低調」、「其實，應該全面徹查這三年的科展，應該會蠻精彩的，說不定可以多抓幾個出來，不然只能等這些人互相吹哨了」、「抄襲、作假，本身就是一種人身的道德缺失，因為這樣被取消資格，我贊成」、「正解，台灣人的仇恨值太高了」、「誠信這東西很難啦！就是有沒有被抓包的問題而已，就連政商都很難講誠信」。

另外，也有不少人認為，「繁星到底跟科展有什麼關係？」「這處罰太過分了」、「科展評審自己不檢視嗎？到這個階段才抓超級不合理」、「不成比例啦」。

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