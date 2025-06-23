女學霸錄取台大「科展涉抄襲」　科教館：撤銷獎項、追回獎金

▲台大校門。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

今年同時錄取台大電機系與醫學系的台中一中女學霸遭踢爆科展作品涉嫌抄襲。科教館今天表示，學生確實有進行研究，但數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容，有違反研究倫理情事，撤銷該作品所獲獎項、追回獎狀、獎金，指導老師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

根據日前Threads上的爆料，一名網友指出該名學生的科展作品「疑似抄襲」指導教授的期刊論文，甚至連英文標題都幾乎相同。然而，作品中的參考文獻卻未提及教授的論文。該網友表示，已向科教館檢舉此事，並透露此作品曾獲得全國科展第1名及國際科展四等獎。

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科教館今日表示，第64屆中華民國中小學科學展覽會（簡稱全國科展）及2025年台灣國際科學展覽會（簡稱國際科展）之參賽作品《硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究》，經兩次專業審查會議，並邀2位作品作者及指導老師親自到審查會現場說明，根據2位作者及指導教師陳述、實驗操作流程順序描述、檢附實驗日誌、校方提供學生出勤紀錄等，2名學生確實有進行研究，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

科教館表示，經評估及審查委員專業判定，該作品確有違反研究倫理，依規定撤銷其「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項；追回「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」所獲獎狀及獎金；2作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

科教館呼籲，全國師生珍惜研究成果，恪守學術倫理，維護科學研究之誠信與公正，共同營造優質且公平的學術環境。

台大日前回應，此名女學生是透過繁星計畫錄取醫學系，入學評分完全採面試成績，並未計入「學習歷程」分數，該生在面試過程中表現獲得評審高度肯定，不會影響錄取資格。