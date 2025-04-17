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高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

▲▼新竹市長高虹安被控誣告案件，高等法院二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲停職中的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮指控誣告，刑案被判刑，民事卻判她免賠958萬元。（圖／記者吳銘峯攝）

記者黃哲民／台北報導

旅美教授陳時奮2021年到2022年間，以筆名「翁達瑞」PO文，指稱當時參選新竹市長的高虹安抄襲論文，被高控告涉嫌加重誹謗，陳獲不起訴後，反控高涉嫌誣告，並向高求償958萬元，刑案一審雖依誣告罪判高10月徒刑，但台北地院審理陳所提求償案，又認定高不構成誣告，今（17日）判陳全部敗訴，可上訴。

判決理由指出，高虹安告陳時奮涉嫌加重誹謗的內容，包括陳PO文說她被論文指導教授李傑「除名了，李傑不承認有高虹安這個博士生」，以及「高虹安的博士論文並非原創」、「幾乎有三分之二的內容」抄襲高任職資策會時共同撰寫的期刊論文、將「只有6頁的期刊論文據為己有，灌水成109頁之論文」、「高虹安沒有自己的博士研究」等語。

法官比對陳時奮PO文，認為他確實針對高虹安說過這些話，陳還曾PO文更正「…(略）我要收回高虹安被指導教授除名的說明。…(略）我要在這裡說聲抱歉」，可見高並沒虛構、捏造不實內容，以指控陳涉嫌加重誹謗。

法官指陳時奮雖獲不起訴，不等於高虹安提告就構成誣告。至於陳主張高提告當天受訪內容，也屬不法侵害，法官認為高的博士論文有無抄襲、是可受公評之事，陳有權做適當評論的意見表達，但受評論的高也有權自衛、自辯，縱然受訪內容有害陳的名譽，也難認為不法。

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲旅美教授陳時奮指控高虹安涉嫌誣告，刑案贏了第一審，向高求償958萬元卻吞敗。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於高虹安2022年獲台灣民眾黨提名參選新竹市長期間，原新竹市長林智堅爆發碩士論文抄襲事件、錯失轉戰桃園市長寶座機會，陳時奮越洋多次PO文聲援林，2021年10月18日發表《師生合謀之學術不倫：李傑與高虹安的故事》、2022年7月22日發表《高虹安退出政壇吧！》等文，爆料高2018年就讀美國辛辛那提大學的博士論文，大量引用資策會2017年2篇期刊論文卻沒引注出處，也涉及抄襲。

高虹安於2022年8月告陳時奮說她「被指導教授李傑除名」等語，與事實不符，涉嫌加重誹謗，台北地檢署偵辦認為陳對選將品行等可受公評之事合理評論，2023年將陳不起訴。陳隨即提起自訴，反控高涉嫌誣告。

陳時奮在誣告案自稱「善盡公民責任的大學教授」，批高虹安出庭玩文字遊戲、「狡辯裝笨」。高強調誣告案跟著作權無關，她的博論沒引注出處「確實有疏忽」，但辛大回函表示她博論沒涉學術不倫，資策會最初也說她博論沒抄襲，李傑（Jay Lee）公開聲明沒除名她，高自認沒有誣告。

不過，誣告案一審時，北院認定高虹安的博士論文「確有大幅抄襲之情事」，指摘高將司法當成「使批評者噤聲工具」，虛耗偵查資源、使陳時奮面臨刑事追訴風險，所為甚有不該，去年（2024年）8月21日依誣告罪判高10月徒刑，上訴二審高院審理中。

高虹安另因擔任立委期間，涉詐領立法院公費助理補助款11萬餘元，去年7月26日一審被北院依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年，內政部同日宣布依法停止高的新竹市長職務，由副市長邱臣遠代理，高當天宣佈退出民眾黨，該案上訴二審高院審理中。。

而資策會告高虹安博士論文抄襲資策會期刊、涉犯《著作權法》，北院在貪污案一審宣判當天，以資策會提告逾期為由，判決公訴不受理，上訴二審由智慧財產及商業法院審理中。

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