科展涉抄襲！台大醫錄取資格遭撤銷「中一中女學霸動向曝」

▲台大撤銷女學生醫學系錄取資格。（圖／記者許敏溶攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中一中一名女學生今年透過繁星推薦錄取台大醫學系，卻遭踢爆科展作品涉嫌抄襲，科展主辦單位科教館決議撤銷獎項及追回獎金，台大也決議撤銷女學生錄取醫學系的資格。不過，有消息指出，女學生早就報考分科測驗，現在已經考完試，正好好享受暑假。

有網友在Threads爆料，該名女學生的科展作品「疑似抄襲」指導教授的期刊論文，甚至連英文標題都幾乎相同。然而，作品中的參考文獻卻未提及教授的論文。台大昨（14日）表示，收到檢舉後已開會審議，鑑於難以排除簡歷內容與面試過程中所提資訊對評分可能造成的影響，為維護招生公平性與學術誠信，台大招生委員會決議撤銷其錄取資格。

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根據《三立新聞》指出，女學生早已未雨綢繆，審查結果未公布前，就已報考分科測驗，且考試已經在上周（7月11、12日）結束了，目前正等待放榜，再依分數填選志願。

消息被貼在Dcard上，掀起網友熱論，「人家早報分科，都考完出國玩了，還傻傻的，被耍了吧」、「以她的成績跟時間管理，應該是很有可能再上台大醫，因為她能五個學期校排一，至少能確定的是高三的基礎也很紮實，而且科學班本來就會提早修完選修數理」、「說不定是人家超有實力，考完估分數還是可以上，跟學校主動說要撤銷資格？都只是猜測啦，不然分科考完才撤銷真的很詭異」。

台大指出，招生委員會在審議期間，除了高度關注學術倫理議題，也認為教育界應共同守護科學展覽與相關競賽的本質價值，重視啟發學習與探索知識的初衷，避免成為只是升學工具的一環；台大將依同一原則審慎處理其它類似檢舉案件，不再逐案對外說明審議結果。