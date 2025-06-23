全國科展台中一中學霸爆抄襲！獎金、獎項全撤　校方回應了

▲一名已經錄取台大的台中一中一畢業生，在學期間參加全國科展獲獎卻爆出抄襲碩士論文，科教館經會議後決議，撤銷該作品參展資格及所獲獎項。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

一名已經錄取台大的台中一中一畢業生，在學期間參加全國科展獲獎卻爆出抄襲碩士論文，科教館經會議後決議，撤銷該作品參展資格及所獲獎項。對此，台中一中校方也回應，尊重國立臺灣科學教育館的專業審查與相關決議。針對畢業生在這次決議後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

科教館今日表示，第64屆中華民國中小學科學展覽會（簡稱全國科展）及2025年台灣國際科學展覽會（簡稱國際科展）之參賽作品《硫下光的成醛—發光二極體促進二硫縮醛合成之研究》，經兩次專業審查會議，並邀2位作品作者及指導老師親自到審查會現場說明，根據2位作者及指導教師陳述、實驗操作流程順序描述、檢附實驗日誌、校方提供學生出勤紀錄等，2名學生確實有進行研究，惟數據收集及處理、全國科展作品說明書及國際科展研究報告內容部分，有違反研究倫理之情事。

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科教館表示，經評估及審查委員專業判定，該作品確有違反研究倫理，依規定撤銷其「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」參展資格及所獲獎項；追回「第64屆中小學科學展覽會」及「2025年台灣國際科學展覽會」所獲獎狀及獎金；2作者及指導教師停止參加「中華民國中小學科學展覽會」及「台灣國際科學展覽會」1年。

台中一中對此回應，針對專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程。未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識。