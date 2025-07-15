川普傳砸700億美元拚AI！　白宮官員揭「重磅投資」細節

▲ 川普據報將於賓州匹茲堡的活動上宣布消息。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普傳出將於美東時間15日在賓州匹茲堡宣布一項總額高達700億美元的人工智慧與能源投資計畫，這是他第二任期推動AI發展的最新重大舉措。

綜合《彭博》及《路透》等外媒，據白宮知情人士透露，川普將在卡內基梅隆大學舉辦的首屆「賓州能源與創新高峰會」上發布投資細節，涵蓋新建資料中心、擴建電網、AI訓練計畫及學徒制等。

這場峰會由共和黨參議員麥考密克（David McCormick）主持，將有60名企業高階主管參與，包括貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、帕蘭蒂爾（Palantir Technologies）執行長卡普（Alex Karp）、Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）等大咖。

值得關注的是，黑石集團（Blackstone）預計宣布一項250億美元的資料中心及能源基礎設施開發計畫，這項聯合投資案每年將創造6000個建設工作崗位及3000個永久就業機會。

這項投資計畫延續川普上任後的AI戰略布局，他今年稍早宣布由軟銀集團（SoftBank Group）、OpenAI及甲骨文（Oracle）共同投資1000億美元，成立合資企業「星際之門」（Stargate），並計劃在美國16州打造資料中心園區，創造逾10萬個就業機會。