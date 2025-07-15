川普大讚愛妻梅蘭妮雅「1句話」點醒他　讓他看清普丁真面目

▲川普大讚妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）一眼看出普丁的真面目。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普14日在談及與俄羅斯總統普丁的通話時，語出驚人地透露，是第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）點醒他，讓他發現普丁其實不斷地在違背和平承諾，使他徹底看清對方的真面目。

根據《福斯新聞網》報導，川普14日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，共同談論到俄烏戰爭。他同時也向媒體表示，每當他與普丁進行通話，並呼籲對方達成協議結束戰爭後，梅蘭妮雅都會明確地點出普丁是在做出「虛假承諾」。

川普說，有時他回家後會告訴梅蘭妮亞說，「妳知道嗎？今天我剛和普丁通了電話，我們進行了一場非常愉快的對話。」然而梅蘭妮亞總會提醒他，「喔？是嗎？那你知道剛剛又有座城市被炸了嗎？」

▲川普不滿普丁「殺太多人」。（圖／路透）



川普回憶，有次他才跟妻子分享自己「和普丁有過3次很棒的通話」，感覺戰事應該快結束了。然而梅蘭妮亞卻突然對他說，「好奇怪，他們才剛炸毀一間養老院。」讓川普當場愣住。

事實上，普丁在和川普通話後，俄羅斯當局仍多次使用無人機與飛彈攻擊烏克蘭。

川普上周也坦言，自己對普丁「殺太多人」感到不滿，甚至正考慮加碼對烏克蘭的援助，幫助其抵禦來自俄羅斯的攻擊。川普14日宣布，若普丁50天內仍未與烏克蘭達成和平協議，他將對俄羅斯祭出「100%的關稅」。川普同時同意向北約出售武器。

呂特則補充，目前包括德國、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、荷蘭與加拿大等國都已表態支持援助烏克蘭。他強調，這只是「第一波」，後續還會有更多國家加入北約協作機制，確保烏克蘭獲得所需支援。