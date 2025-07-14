他嘆1職業「奧客比例高」！同行揭原因：圈子封閉、沒出過社會

▲有網友認為，老師是奧客比例最高的職業。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

圖文／CTWANT

從事服務業工作時，有時難免遇到奧客。一名女網友就感嘆「老師是奧客比例最高的職業」，她認為老師念完書畢業即進入校園，高機率「沒出過社會」，並特別點名中小學老師。對此，不少老師認為此觀點是事實，其中也有同行點出原因。

原PO在Threads發文表示「老師是奧客比例最高的職業」，原因在於教師畢業後大多直接進入校園，平時接觸的對象多為學生、老師或主任及校長等人，因此「沒被社會鐵拳教訓過」，才導致老師高機率是奧客，尤以中小學老師最為常見。

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對此，許多網友紛紛回應指出，教師平時在校園內與學生互動時，習慣以權威式的語氣發號施令，久而久之在生活中也容易以相同模式對待他人，卻忽略了社會運作並不以個人為中心，這樣的態度往往容易讓人反感。也有人直言，接近退休年齡的資深教師普遍比較強勢，相較之下，年輕老師反而更親切。

一些任職教師的網友也分享觀察，認為教育現場常見教師缺乏社會歷練，因此對一些瑣碎或無關痛癢的事情特別敏感且執著，有時也容易流於挑剔，給人「奧客」印象。還有教師指出，校內行政單位長期縱容部分教師，導致他們習慣被包容、缺乏自省能力，「很多老師被討厭，根本原因在於他們從不認為自己有問題。」

還有一名曾轉職業界後重返校園的教師坦言，教育圈封閉程度超乎想像，學校體系之狹隘，往往讓人忘記世界的廣闊。

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