月收18萬！30歲男得知女友家「頗有錢」立即提入贅　準岳父氣炸

▲原PO對於男友提出要入贅，抱持著「能行很好、不行也沒差」的想法。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

「男友提出這要求真的有問題嗎？」一名女子分享，與交往多年的男友正準備談婚論嫁，但當對方得知她家「頗有錢」時，竟提議要入贅，更同意讓未來孩子跟媽媽姓，希望她能繼承家產。後來，她父親相當生氣，認為男友沒上進心，開始連同其他家人勸分，讓她感到十分糾結。

這名女子在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿表示，她家其實財力不錯，在台北就有8幢房子，並有其他生意和投資，但所有財產只傳男不傳女，雖然在家待遇平等，婚後娘家便不會給女兒金援，「他們覺得女兒嫁後就是別人家的，將來小孩也跟別人姓，若我結婚，只會有父母私人備的嫁妝，祖上傳的統統是我哥我弟對分。」

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原PO說到，論及婚嫁的男友是小康家庭，年僅30出頭月入就有18萬，日常消費隨意輪流請客，常常男友7她3，直到男友得知她家的經濟狀況後，便提出想要入贅，婚禮酒席由她家出錢，未來有小孩也可以跟她姓，好讓她能繼承家裡的財產。

原PO指出，她將此事告訴父親後，對方認為男友很沒上進心，「身為男人想有錢，不靠自己掙，想蹭老婆娘家的，然後開始講一堆台灣是父系社會，說他那麼沒骨氣不是男人等等，現在還連同其他家人一直勸我分手。」

原PO坦言，對於男友的提議，她覺得「能行很好、不行也沒差」，如果結為夫妻，較有錢的那方多幫襯一下也沒關係，卻沒想到她家人反應這麼大，「男友提出這要求真的有問題嗎？現在我只告訴男友家人沒同意入贅的事，但不知該怎開口說他們對他印象變很差。唉好煩，現在就算照原定那樣一般結婚還得想辦法解決兩邊關係問題，早知就別提了。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「知道妳家有錢就入贅，這種我也看不起」、「妳爸是對的。妳不妨試一下：跟他說你父母不但不分財產給妳，而且不給嫁妝，也不幫襯婚事，將來婚後別想拿娘家一毛錢。看看他會不會跟妳分手」、「女主角對男友的心計，不僅沒警覺，對娘家價值觀也不了解，直接踩父母底線，可能是大小姐一個……男主角是高薪階層，一聽女方有錢，馬上要入贅，動機和心計都甚可怕」。

也有人認為，「純粹就是妳爸也不想分給妳（財產），哥哥跟弟弟覺得2份變3份」、「妳是被家人算計的那一個，法律上妳還是有特留份，除非父親提早過户給兩子」、「妳家雖然重男輕女很不OK，但對於您的準對象提出這樣的要求，確實讓人打折再打折，重點是您還不覺得有問題，老實說就算是入贅跟您姓，家父也不會分您半毛啦」。

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