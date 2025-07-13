出國注意！桃園機場今啟動「新管制」　提早2小時恐來不及搭機

▲配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」，桃園機場今起至17日實施新管制措施。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

因應國軍「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」進行期間相關交通與安全管制，桃園國際機場公司提醒旅客與接送親友，自今（13）日起至 17 日航班可能受影響，出國民眾應密切留意航班資訊，並於出發當日提早抵達機場，以確保行程順利。此外，17日演習當天，觀景台、聯外巴士、排班計程車、租賃車也暫停。

民航局表示，國軍「漢光41號演習」實兵演練於7月9至18日舉行，其中桃園機場可能受影響的日期為7月13日至17日。今年演習採「無劇本操演」方式進行，航班起降是否受影響將視當日操演內容與空中航行情況而定。機場公司呼籲旅客，出發前務必查詢航空公司官網或桃園機場即時資訊，掌握最新動態。

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此外，「城鎮韌性防空演習」將於7月17日13時30分至14時舉行，桃園機場將同步配合進行警報發布、疏散避難及交通管制等演練。演習期間，所有航班將維持正常起降，出境旅客報到、通關及登機作業不受影響。入境旅客則需配合現場人員及廣播指示，依照動線疏散避難。

機場公司也表示，演習當日第二航廈南、北側五樓觀景台將暫停開放，聯外交通如巴士、排班計程車及租賃車亦將於演練期間暫停發車，建議旅客及接送親友提前安排交通並配合現場疏導。

桃機公司強調，演習期間請旅客遵從航警、保全及防護團人員引導，配合相關人車管制措施，以利演習順利進行。機場公司並感謝民眾的理解與配合，籲請大家共同維護飛航安全與演練效率。

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