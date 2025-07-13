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出國血拼小心！「4類商品」帶回台轉賣恐觸法　食品也不行

▲▼隨著出入境政策鬆綁，許多人已為出國旅遊或留學做好準備。（圖／載自pixabay）

▲不少民眾到國外血拼帶貨回台，但有些東西只限自用，若轉售恐觸法。（示意圖／載自pixabay）

圖文／CTWANT

暑假是出國旅遊的高峰期，許多民眾喜愛在國外血拼購物，回國後有時會將用不到的產品轉售。苗栗縣政府衛生局提醒，無論是以郵寄或親自攜帶方式，將食品、藥品、醫療器材及化粧品帶回國內，皆僅限個人自用，不得販售，以免違法受罰。此外，提醒民眾須注意以下限量與輸入規定：

一、個人自用食品：符合下列情形時，可免向食品藥物管理署（下稱食藥署）申請輸入查驗：

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1. 錠狀、膠囊狀食品：每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋）。

2. 一般食品：價值需在1,000美元以下，且總重量在6公斤以內。

苗栗縣政府衛生局提醒，無論是以郵寄或親自攜帶方式，將食品、藥品、醫療器材及化粧品帶回國內，皆僅限個人自用，不得販售。（圖／苗栗縣衛生局提供）

▲苗栗縣政府衛生局提醒，無論是以郵寄或親自攜帶方式，將食品、藥品、醫療器材及化粧品帶回國內，皆僅限個人自用，不得販售。（圖／苗栗縣衛生局提供）

二、個人自用藥品：攜帶入境應符合下列規定。

1. 非處方藥品：每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計不超過36瓶（盒、罐、條、支）。

2. 處方藥者：未攜帶醫師處方箋（或證明文件），以2個月用量為限；有攜帶醫師處方箋（或證明文件）者，不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多為6個月用量。

3. 管制藥品：須攜帶醫師處方箋（或證明文件），不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多為6個月用量，並應避免購買攜帶含我國管制藥品成分藥品回國。

4. 寄送一般藥品回國，應向食藥署申請核准，且管制藥品不得郵寄或快遞。

苗栗縣政府衛生局提醒，無論是以郵寄或親自攜帶方式，將食品、藥品、醫療器材及化粧品帶回國內，皆僅限個人自用，不得販售。（圖／苗栗縣衛生局提供）

▲符合規定數量，才可免向食品藥物管理署申請輸入查驗。（圖／苗栗縣衛生局提供）

三、個人自用醫療器材：攜帶或郵寄方式輸入，且未超過下列數量，得以便捷通關方式，並以半年一次為限：

1. OK繃：合計不超過60個（片）。

2. 液體OK繃：合計不超過4條（罐、瓶、支）。

3. 醫用棉棒：合計不超過200支。

4. 衛生套：合計不超過60個。

5. 衛生棉條：合計不超過120個。

6. 日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及二種不同度數為限。

7. 矯正鏡片：合計不超過1副。

8. 醫用口罩：合計不超過250個（片）。

四、個人自用化粧品：應留意海關「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。此外，若購買以玻璃安瓿（AMPOULE）為容器之個人自用化粧品，需向食藥署申請核准後方可輸入。

最後，苗栗縣政府衛生局再次提醒，從國外攜帶食品、藥品、醫療器材及化粧品返國，僅限個人自用、不得販售，若違反規定，將依食品安全衛生管理法、藥事法、醫療器材管理法等相關法規處罰，請勿心存僥倖，以免得不償失。

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