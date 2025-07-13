醫曝上公廁「GG碰到馬桶」染尿道炎！網笑：傳說30公分　他回應了

▲泌尿科醫師黃維倫分享得尿道炎的故事。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

一名台中26歲母胎單身男近日染菜花，懷疑是用了健身房公用物品，有人質疑他說謊。對此，泌尿科醫師黃維倫說，他相信這個案，因為小學他用公廁GG碰到馬桶隔天染尿道炎。網友笑說，「傳說要30公分，才碰得到。」黃維倫回，「果然懂我。」

黃維倫在臉書發文，之前一個病人練腿擦到鼠蹊部，陰囊小破皮，沒好好照顧傷口造成蜂窩性組織炎+膿瘍，住院清創數次才好，「當時我記得也有人懷疑過他是不是說謊，並不是上健身房而是幹了什麼奇怪的事。」

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黃維倫指出，「不過站在醫生的立場，患者的說法其實是合理的，診間也偶爾會聽到性病患者說自己沒亂來，只有泡溫泉、住飯店、用飯店的毛巾，其實就理論上來說，只要黏膜或破損的表皮沾到病原體，確實就有可能造成感染，只是機率比較小。」

黃維倫分享，小學三年級他在百貨公司的廁所尿尿，GG碰到馬桶後不以為意，隔天尿尿會痛，還有白色的分泌物，爸爸帶他去診所。醫師問，有沒有自慰？黃維倫說，「我才小學三年級耶，我後來回想應該就是前一天沾到馬桶，上面的細菌跑到尿道口導致尿道炎」，所以病人說泡溫泉得菜花他都會信。

貼文一出，有網友留言「傳說要30公分，嗯嗯的時候，GG才會碰到馬桶」、「其實是炫耀文」、「懂的人都懂」，黃維倫親回，「果然懂我。」並附上苦笑表情貼圖。

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